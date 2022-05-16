موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 07:26 مساءً - أعلنت رابطة الأندية، اليوم الإثنين، جدول مباريات الدوري الممتاز بداية من مواجهات الجولة الـ24 بالمسابقة وحتى الجولة الأخيرة الـ34. وتبدأ مواجهات الجولة الـ24 بالدوري بداية من 12 يوليو المقبل، فيما تُقام مواجهات الجولة 25 فى 16 من الشهر ذاته.

وقررت رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلي والزمالك فى الجولة الـ20 من الدوري المصرى يوم 19 يونيو المقبل.

كما أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى 2021 - 2022 فى الفترة من 3 حتى 8 يوليو المقبل.

وحددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 12 يونيو المقبل موعدًا لمباراة النادى الأهلى أمام المصرى بالسلوم فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى باستاد السلام، بينما يلتقى الزمالك نظيره الداخلية فى نفس الدور 13 يونيو باستاد القاهرة.

وأعلنت إدارة المسابقات مواعيد بطولتي كأس مصر، حيث تم تحديد يوم 21 يوليو موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020 / 2021.

كما تم تحديد يوم 2 يوليو موعدًا لمباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر باستاد القاهرة حيث ينتظر فريق بتروجت الفائز من فريقي الأهلي و بيراميدز.