التعليم: 830 ألف طالب يؤدون الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.. السبت

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2021/2022، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت 21 مايو الجارى، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو 2022، طبقا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.





وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 830 ألفا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية. وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، وعدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالى (3080) لجنة امتحانية. وأكدت الوزارة أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14 - 16) طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

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