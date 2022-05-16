مفتى الجمهورية: المسلمون سفراء للدين بأخلاقهم وأعمالهم النافعة

ودعا مفتى الجمهورية، خلال جولة تفقدية اليوم بمسجد "شاه جهان" الذى بنى عام 1889 فى جنوب غرب لندن، فى مدينة "وكينج" بالقرب من لندن، وهو يعد أول مسجد بنى فى بريطانيا، وذلك فى ثانى أيام زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة ـ داعيا المسلمين فى بريطانيا إلى الاندماج الإيجابى والفعال فى مجتمعاتهم والتعاون مع كافة أطياف المجتمع لتحقيق السلم المجتمعى.
ومن المنتظر أن يلقى مفتى الجمهورية خطابا مهما أمام مجلسى العموم واللوردات البريطانى، كما سيلتقى عددا من كبار رجال الدولة فى المملكة المتحدة.
جدير بالذكر أن مسجد "شاه جهان" هو أول مسجد بنى كمصلى فى بريطانيا، ويضم قاعات الأنشطة والندوات التى تعقد فيها العديد من الفعاليات والندوات الدينية والتاريخية التى تعمل على تثقيف المسلمين البريطانيين حول تاريخهم وما ينفع مجتمعهم، وأنشأته الملكة الهندية "شاه جهان" التى حكمت إقليم "بهوبا" فى الهند فى القرن التاسع عشر، وصممه المهندس وعالم اللغويات والمستشرق البريطانى ذو الأصول المجرية غوتليب ويهيلم ليتنر، ليكون مكانا للصلاة لطلاب "معهد الدراسات الشرقية" بالقرب من بلدة ووكينغ فى سارى بالقرب من العاصمة البريطانية لندن.
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