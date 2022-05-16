محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ محور شارع الشواربى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية، بالإسراع فى معدلات تنفيذ المحور الحيوى الذى يبدأ من نهاية شارع الشواربى الجديد وحتى النفق بطول 1.5 كم وبتكلفة 5.5 مليون جنيه لإعادة الوجه الجمالى لوسط مدينة أسوان.





وقال عطية - خلال جولته فى شوارع المطار والشواربى الجديد وشرق البندر والطابية والحدادين والنفق وسط مدينة أسوان- إنه لن يسمح بأى تقاعس أو تأخير فى نهو مشروعات البنية التحتية، وسيعطى مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالى لإنهاء أعمال إحلال وتجديد ومد كابلات الكهرباء وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب رفع المخلفات والرتش الناتجة من ذلك وردم الحفر تمهيدا لبدء أعمال الرصف مطلع الأسبوع القادم.

وأكد ضرورة التنسيق بين جميع الجهات لنهو هذه الأعمال ما يساهم فى تخفيف المعاناة عن المواطنين، وتسهيل حركة المشاة والمركبات بالمحور الحيوى الذى يربط أحياء ومناطق جنوب وشرق وغرب المدينة، بالإضافة إلى منطقة المحمودية.

وتابع أن منطقة الطابية الأثرية ستشهد لمشروع تطوير بداية من يوليو القادم لتوسعة شارع شرق البندر وإتاحة ساحات انتظار للسيارات، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة حدائق الطابية بمساحة 15.3 ألف م2، وتحويلها إلى لاندسكيب متكامل يضم زراعات ومشايات وبرجولات ومظلات.

وعلى صعيد آخر، وجه المحافظ مسئولى المحليات بإزالة المنازل العشوائية التى قام أصحابها بإنشاؤها على أطراف حى الصداقة الجديد شرق مدينة أسوان، مؤكدا محاسبة أى مسئول يثبت تواطؤه بقبول طلبات أصحابها ضمن منظومة التصالح والتى تتضمن المعاينة الميدانية لأى مبنى ضمن اشتراطات المصالحة.

وكلف بتكثيف أعمال النظافة العامة والاستمرار فى حملات رفع الإشغالات والأكشاك المخالفة لخط التنظيم والشكل الحضارى لحى الصداقة الجديد، وهو الذى يتوازى مع إعادة تخطيط الحديقة الرئيسية بالحى، ومنع أية مخالفات أو عشوائيات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان؛ لتوفير الأمن والأمان لأهالى المنطقة.

وأوضح ضرورة تنفيذ الحل العاجل لزيادة ضخ المياه لحى الصداقة الجديد وضمان وصولها للأدوار العليا، ويتضمن الحل الفنى تشغيل 3 خزانات علوية بكامل طاقتها بأكثر من ألف لتر مكعب، بجانب 2 خزان أرضى بطاقة 3 آلاف لتر مكعب مما سيعمل على زيادة الضغوط وكميات المياه للحد من شكاوى أهالى الحى بضعف المياه وانقطاعها بشكل متكرر، مع وصولها إلى الأدوار العليا بالعمارات السكنية.