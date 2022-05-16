وزيرة الهجرة خلال تقديمها العزاء: مصر لم ولن تنسى مواقف الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واجب العزاء لـ مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، وذلك فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم: "إن الشيخ خليفة بن زايد رمز من رموز الأمة العربية والإسلامية، وندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، كما أن مصر لم ولن تنسى مواقفه الداعمة والقوية فى أصعب المواقف والتحديات، على نحو سطره التاريخ بحروف من ذهب".

وأعربت وزيرة الهجرة، عن خالص التمنيات بأن يسدد الله -سبحانه وتعالى- خطى دولة الإمارات الشقيقة لمزيد من التقدم والازدهار والسلام والاستقرار، وأن تظل حاملة لراية التسامح والسلام والانفتاح.

من جانبها، وجهت مريم الكعبى، سفيرة الإمارات بالقاهرة، خالص الشكر لوزيرة الهجرة، وقالت إن ثمة روابط تاريخية وأخوية وثيقة تربط ما بين الشعبين المصرى والإماراتى بما يجسد وحدة المصير بين الشعبين الشقيقين، مثمنة جهود الوزيرة وكل ما تبذله فى سبيل مد جسور التواصل وربط أبناء الجاليات المصرية حول العالم بوطنهم الأم.