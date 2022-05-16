وزيرة التجارة: دور رئيسى لمصر فى تعزيز مسارات التنمية بدول إفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الوزيرة التى ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، فى افتتاح فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الرواندى، والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بمشاركة نائب وزير التجارة الرواندى أنطوان كاجانجوى، وسفير رواندا بالقاهرة الفريد جاكوبا كاليزا، ورئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندى روبير بافاكوكيرا، والمدير التنفيذى للاتحاد القطاع الخاص الرواندى ستيفن روزيبيزا، بالإضافة إلى رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات الدكتور شريف الجبلى، والمدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية الدكتور خالد عبد العظيم، إلى جانب ممثلى الشركات المصرية وممثلى أكثر من 100 شركة رواندية.

وقالت الوزيرة إن زيارة وفد الشركات الرواندية للقاهرة تأتى تكليلا لنتائج القمة الرئاسية الناجحة التى عقدت بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس جمهورية رواند بول كاجامى، خلال شهر مارس الماضى، كما تدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأضافت أن العلاقات بين مصر ورواندا تكتسب أهمية جيوسياسية كونهما دولتين بحوض نهر النيل، مؤكدة أن التعاون والتكامل الاقتصادى القارى بين البلدان الإفريقية يسهم فى دعم الوصول إلى الأسواق الدولية الكبرى عبر القاهرة، لاسيما وأن مصر تعد البوابة الأولى والأكبر للتجارة الإفريقية مع العالم.

وأكدت أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر ورواندا لتعكس الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة بكلا البلدين على أرض الواقع، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين حوالى 40 مليون دولار خلال عام 2020، مشيرة إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الروانديين للقاهرة تمثل فرصة مهمة لتعظيم حجم العلاقات التجارية فى القطاعات الواعدة.

ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات الرواندية للاستفادة من الفرص والمبادرات التى تبنتها مصر مؤخرا لتحقيق التنمية الصناعية وفقا لرؤية مصر 2030، والتى تضمنت إطلاق الحكومة المصرية عدة مشروعات لزيادة معدلات النمو الصناعى المتمثلة فى مشروع الإصلاح التشريعى والإجرائى، ومشروع توفير الأراضى الصناعية، ومشروع توفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة، بالإضافة إلى مشروع خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات، ومشروع تحسين تنافسية الصناعة، ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمى، وكذا مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر.

من جانبه.. قال سفير دولة رواندا بالقاهرة الدكتور ألفريد جاكوبا كاليسا، إن مصر ورواندا تشتركان فى عضويتهما فى العديد من التكتلات الاقتصادية الإفريقية مثل الكوميسا والاتحاد الإفريقى، كما كانتا من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "AFCFTA" ما يعكس الرغبة المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادى الإفريقى الذى يحقق مصالح شعبى وحكومتى البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة الرسمية الناجحة لرئيس جمهورية رواندا بول كاجامى إلى القاهرة خلال شهر مارس الماضى، رسمت الطريق لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين؛ بما يسهم فى تعميق التبادل التجارى والاستثمارى والاقتصادى.

بدوره.. أشار الدكتور شريف الجبلى إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ورواندا والاستفادة من حجم السوق الرواندى، والتى تتجاوز 11 مليون مستهلك، إلى جانب الاستفادة من أسواق الدول المجاورة باعتبارها محورا تجاريا ولوجيستيا لهذه الأسواق، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بدولة رواندا وبصفة خاصة فى مجالات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الجلدية وصناعات التعبئة والتغليف، فضلا عن أهمية تدشين مركز تجارى ولوجيستى مصرى برواندا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الرواندى، لا سيما وأن مصر تمتلك صناعة متميزة فى كافة المجالات وبصفة خاصة صناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، حيث يمكن الترويج لهذه المنتجات لتوسيع انتشارها بالسوق الإفريقى وخاصة السوق الرواندى.

من جهته.. شدد المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية الدكتور خالد عبدالعظيم على أهمية زيارة الوفد الرواندى المشارك بالمنتدى، الذى يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال من رواندا المهتمين ببناء أواصر تعاون مع نظرائهم المصريين وتفعيل الشراكة القائمة بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد القطاع الخاص الرواندى، لا سيما فى ظل اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين خلال عام 2018؛ لتنشيط تبادل الوفود الصناعية بين البلدين وتشجيع عقد شراكات أعمال، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات.

من جانبه.. أكد رئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندى روبرت بافاكوكيرا، أن الاقتصاد الرواندى شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية وأصبح القطاع الخاص الطموح عنصرا أساسيا فى بناء اقتصاد رواندا الشامل، وهو ما يتوازى مع التجربة المصرية، حيث كان الاقتصاد المصرى من أبرز الاقتصادات التى نجحت فى مواجهة أزمة جائحة "كورونا" رغم تأثر العديد من دول العالم بتداعياتها، مشيرا إلى أن التعاون مع رواندا سيعزز استفادة مجتمع الأعمال المصرى من رواندا باعتبارها نافذة أساسية على سوق جمهورية الكونغو وهو سوق استهلاكى كبير، فضلا عن بيئة الاستثمار الرواندية، لا سيما وأن الحكومة الرواندية خصصت العام الجارى 300 مليون دولار لتمويل الاستثمار فى قطاع التصنيع على مدار 15 عاما؛ الأمر الذى سيوفر آليات تمويلية ضخمة للمستثمرين.

بدوره.. لفت مدير عام التجارة والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة الرواندية أنطوين كاجانجوى إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خاصة فى مجالات الكيماويات ومستحضرات التجميل والشاى والبن، كما أن الوفد المشارك بالمنتدى يضم قطاعات الإنشاءات والسياحة والصحة وغيرها، لافتا إلى أن حكومتى البلدين تبذلان جهودا حثيثة للتغلب على التحديات التى قد تعترض التبادل التجارى بين مصر ورواندا وأهمها صعوبة اللوجستيات والشحن جوا وبحرا لقلة الموانئ برواندا كونها دولة حبيسة.

فى السياق ذاته، وعقب افتتاح الملتقى تم عقد لقاءات عمل بين ممثلى الشركات المصرية ونظيرتها الرواندية؛ لبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص فى البلدين وبصفة خاصة فى قطاعات الأدوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات ومواد البناء ومستحضرات التجميل.