عاجل.. الأرصاد تكشف سبب استمرار الأجواء المائلة للبرودة حتى الآن

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وترجع اختلافات درجات الحرارة فى المناطق السالف ذكرها بسبب طبيعة طبقات الجو العليا حيث يتمركز مرتفع جوى على غرب القارة الأوروبية وتزداد درجات الحرارة هذه الأيام درجتين خلال هذه الفترة من العام، بينما يتخلل الضغط فوق شمال شرق إفريقيا مسببا امتداد منخفض جوى على مصر، وتنخفض درجات الحرارة نسبيًا عن المعتاد بدرجة وأكثر وتتكون السحب وتنشط الرياح لتعطى شعور أفضل بدرجة الحرارة على غير العادة فى هذا الوقت من كل عام.
وأشارت إلى أن هذه الأجواء تمتد لنهاية الأسبوع.
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