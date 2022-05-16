عاجل.. الأرصاد تكشف سبب استمرار الأجواء المائلة للبرودة حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أنه بعد أن انقضى شهر إبريل ومنتصف مايو لا زالت الأجواء تميل إلى البرودة، خصوصا فى أوقات الليل، وهذا على غير العادة، بينما تشهد وسط وغرب أوروبا درجات حرارة تجاوزت 30 درجة ولعدة أيام حيث امتد الدفء الشديد من ايبيريا إلى بولندا، لتعتبر هذه أول موجة حارة تشهدها أوروبا هذا العام لتنبئها بفصل صيف مختلف.

وترجع اختلافات درجات الحرارة فى المناطق السالف ذكرها بسبب طبيعة طبقات الجو العليا حيث يتمركز مرتفع جوى على غرب القارة الأوروبية وتزداد درجات الحرارة هذه الأيام درجتين خلال هذه الفترة من العام، بينما يتخلل الضغط فوق شمال شرق إفريقيا مسببا امتداد منخفض جوى على مصر، وتنخفض درجات الحرارة نسبيًا عن المعتاد بدرجة وأكثر وتتكون السحب وتنشط الرياح لتعطى شعور أفضل بدرجة الحرارة على غير العادة فى هذا الوقت من كل عام.

وأشارت إلى أن هذه الأجواء تمتد لنهاية الأسبوع.