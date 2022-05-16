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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698164/عمرو-القطامي-المشروعات-المستقبلية-لرفع-كفاءة-الشبكة-القومية-للغازات-خطوة-على-طريق-الجمهورية-الجديدة

أكد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة القومية للغازات، تهدف إلى استيعاب الزيادة في إنتاج كميات الغاز في شرق البحر المتوسط وزيادة المرونة فى نقل الغاز بالشبكة، مؤكدًا أنه تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات أكثر من 6 مليارات جنيه.

دوت الخليج

عمرو القطامي: المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة القومية للغازات خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

وأشار القطامي، في بيان له اليوم، أن تلك المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها تأتي لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مؤكدًا أنها ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية لاستدامة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين فى ظل التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى ومبادرة التوسع فى استخدام الغاز كوقود فى السيارات.

وشدد القطامي، على أهمية دعم هذه المشروعات التنمية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة فى كافة أنحاء الجمهورية، فضلاَ عن كونها أحد المحاور الرئيسية فى تحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة، موضحًا أن الشبكة القومية الغازات الطبيعية تمثل شريان الطاقة الرئيسى فى مصر باعتبارها المنظومة المختصة بنقل الغاز بين حقول الإنتاج المحلية وخطوط استقبال الغاز من دول الجوار من ناحية وكافة قطاعات الاستهلاك من ناحية أخرى.