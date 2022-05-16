«تعليم الشيوخ» تناقش مقترح النائبة دينا هلالي بشأن إنشاء منصة ذكية تهدف لرفع الوعى..صور

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698162/تعليم-الشيوخ-تناقش-مقترح-النائبة-دينا-هلالي-بشأن-إنشاء-منصة-ذكية-تهدف-لرفع-الوعىصور

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بشأن إنشاء منصة ذكية تربوية تثقيفية نفسية تابعة لوزارة التربية والتعليم بإشراف خبراء متخصصين في مجالات علم النفس والإجتماع والتربية.

دوت الخليج

«تعليم الشيوخ» تناقش مقترح النائبة دينا هلالي بشأن إنشاء منصة ذكية تهدف لرفع الوعى

وقالت النائبة دينا هلالي، إن المنصة تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة النفسية والإجتماعية للطلاب كخفض القلق والتوتر المرتبط بفترة الإمتحانات ومواجهة المعوقات مثل التعثر الدراسي وعدم القدرة، على الموازنة بين المسئوليات الإجتماعية والتربوية لديهم وحثهم على كيفية إدارة الوقت، إضافة إلى توجيه أولياء الأمور بكيفية التعامل مع أبنائهم لتجاوز الأزمات الاجتماعية والنفسية في حال التعرض لها كـ«انفصال الآباء- المرض».

ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه سيتم إنشاء برامج تحتوى على الاختبارات اللازمة لقياس المهارات الفكرية وتعزيز الصحة النفسية ليستفيد منها الأخصائيون النفسيون والمعلمون في التعامل مع الطلاب لمعرفة أوجه القصور كاختبار الذكاء الـ IQ، مشيرة إلى أن تفعيل دور الأخصائيين النفسيين في المدارس ستحقق من خلال إنشاء هذه المنصة، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم على برامج التربية النفسية وتقديم الاستشارات والدعم النفسي وبرامج التوعية لمواجهة العديد من المشاكل السلوكية لطلاب المدارس «كالتنمر والتحرش والعنف والتمييز والانتحار» وإعلاء قيم الأنشطة الإيجابية التي يمارسها الطلاب، بهدف خلق جيل قادر على التماسك الداخلي لحمايته من جميع المخاطر النفسية التي يمكن أن يتعرض لها.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب إعداد منهجية متقدمة في نوعية التعليم وطرق وأساليب نقله للطلاب وفق خطط مدروسة لتكوين الفكر والوعي السليم لشباب الغد، لذا لابد من إنشاء مثل هذه المنصة التعليمية.