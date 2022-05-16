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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698160/الموت-يفجع-الفنان-ضياء-عبد-الخالق-في-والده

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وفاة والد الفنان ضياء عبد الخالق بعد صراع مع المرض

وكتب ضياء عبد الخالق معلنا وفاة والده ومطالبا الجمهور الدعاء له: “ إنا لله و إنا إليه راجعون توفى اليوم والدى الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم”.

ضياء عبد الخالق في جزيرة غمام

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان ضياء عبد الخالق في مسلسل جزيرة غمام الذي عرض في رمضان 2022 بجانب كلا من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

الموت يفجع الوسط الفني في 2022

وكان قد رحلت زوجة الفنان الشهير هشام عبد الحميد في بعد صراع طويل مرت به مع المرض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في كندا، جاء ذلك النبأ عبر حساب أحد أصدقائه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اذ كتب: “خالص العزاء للفنان هشام عبد الحميد، في وفاة السيدة الفاضلة زوجته نادية سليمان التي وافتها المنية اليوم في كندا بعد صراع مع المرض، اللهم تغمدها برحمتك وغفرانك وأسكنها فسيح جناتك، مع الصالحين والأبرار”.

كما رحل عن عالمنا عدد من النجوم أخرهم الفنان أحمد حلاوى الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض كورونا، وتوفى أيضا الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا، وكان قد توفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد أن كتب المخرج خالد الحجر، منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة زكي فطين عبد الوهاب: «يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب، ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات».