انت الان تتابع تفاصيل خبر رشا فايز نائبة التنسيقية تشارك ضمن وفد تعليم البرلمان فى زيارة مدرسة "stem" للمتفوقين ببرج العرب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698159/رشا-فايز-نائبة-التنسيقية-تشارك-ضمن-وفد-تعليم-البرلمان-فى-زيارة-مدرسة-stem-للمتفوقين-ببرج-العرب

شاركت النائبة الدكتورة رشا فايز كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ضمن وفد اللجنة، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لتفقد مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بمحافظة الاسكندرية "stem"، برفقة الدكتورة نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم.

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واستمعت اللجنة للطلاب بالمدرسة والمدرسين، وتم تفقد المعامل وفندق الإقامة الخاص بالطلاب، وكذلك مطبخ المدرسة.

وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، الحرص علة دعم مدارس المتفوقين stem على مستوى الجمهورية لتحقق الهدف التي تم إنشاؤها من أجله.

واستعرض محمود صلاح، مدير المدرسة، المشكلات التي تواجه المدرسة، قائلا: نحتاج إلى توقيع بروتوكول مع المركز القومي للبحوث، والجامعة اليابانية لتدريب الطلاب وكذلك الحاجة إلى مد المعامل بكافة المستلزمات والأجهزة.

وأكد أن المدرسة بها ٣٦٠ طالب من كافة المحافظات، موضحا أن شروط الالتحاق بالمدرسة من خلال تنسيق محدد وضرورة اجتياز الاختبارات.

وطالب بضرورة تقديم الدعم لتطوير المعامل والمدرسة وسد أي عجز في الاحتياجات، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تتحمل دعم عن الطالب ٢٩ ألف جنيه والطالب يدفع فقط ألف جنيه.

وأعلن الدكتور سامي هاشم، أن حزب مستقبل وطن مع العام الدراسي المقبل، سوف ينظم مسابقة لاوائل الطلبة بمدارس "stem" أسوة بالمسابقة التي تجريها هذا الهام.

وأوضح أن هذه المسابقة سوف تكون مختلفة لأنها تكون قائمة على مخرجات الأبحاث والأفكار المختلفة التي يقوم بها الطلاب.

وأشاد أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، بمستوى التعليم الذي تشهده المدرسة، لاسيما وأنه نمط تعليمي يستهدف تخريج باحثين وعلماء في شتى العلوم.

ومن جانبها كرمت نادية فتحي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، والوفد البرلماني.

يضم الوفد البرلماني، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، وياسمين أبو طالب، أمين سر اللجنة، والنواب حسام المندوه الحسيني، نسرين عمر، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، محمد الحمامي، رشا كليب، وصبورة السيد، ليلى أبو إسماعيل، بالإضافة إلى نواب الإسكندرية، يتقدمهم النائب رزق راغب ضيف الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وأمين اللجنة، رمضان