انت الان تتابع تفاصيل خبر "ذنوب على الفاضي".. الجمهور يوجه انتقادات لاذعة لـ روبي بعد حفلها الأخير حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698158/ذنوب-على-الفاضي-الجمهور-يوجه-انتقادات-لاذعة-لـ-روبي-بعد-حفلها-الأخير

تعرضت الفنانة والراقصة الاستعراضية روبي لحملة انتقادات وهجوم لاذع من قبل رواد السوشيال ميديا وذلك بعد حفلها الأخير اذ بدأو في تداول مجموعة صور وفيديوهات وهي تتراقص على أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري” وبدأو في توجيه اتهامات لها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير هجوم الجمهور على الراقصة الاستعراضية روبي

ظهرت روبي خلال الحفل مرتدية فستان مورد بألوان عديدة مفتوح من الصدر وظهر عليها علامات زيادة الوزن، الأمر الذي بدأ الجمهور يسخر منه هو الأخر، وكانت روبي ترقص رقصتها الشهيرة على انغام أغنيتها “ليه بيداري”.

وكانت تعليقات الجمهور على الفيديو التي شاركته روبي معهم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، سخيفة وعنيفة ولاذعة، فكتب أحدهم: “لاشكل ولا حضور ولا صوت ذنوب عالفاضي”، “هي مبتعرفش ترقص مبتعرفش تعمل غير دي مش موضوع تغيير”، “دمها تقيل وبارده”، “لازم تدربي ع حركات جديدة”.

الفنانة روبي

جدير بالذكر أنه، شاركت الفنانة روبي في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل “رانيا وسكينة، بجانب الفنانة مي عمر، وسليمان عيد وأحمد خالد صالح، صبا الرفاعي، ونبيل نور الدين، ومحمد رضوان، وآخرين والعمل من تأليف محمد العزب، والإخراج لـ شيرين عادل.

كما شاركت روبي في مسلسل شقة 6، التي شاركت بطولته مع صلاح عبد الله ، أحمد حاتم، سما إبراهيم، محمود البزاوي،هاني عادل وغيرهم، من إخراج محمود كامل، تأليف كل من مصطفى يوري وسعاد القاضي.

وتدور أحداث المسلسل عن أشياء غريبة تحدث في شقة في عقار قديم أنقلت إليها روبي قريبًا، ويشترك في هذه الأحداث بعض الجيران، وتلجأ البطلة لبعض الأصدقاء ليساعدها على فهم ما يدور في هذا الشقة الغامضة.

روبي تنتظر عرض فيلم العيل

هذا وتنظر روبي عرض فيلم العيل بجانب الفنان أحمد حلمي الذي يظهر بشخصيتين مختلفتين واحدا مريض نفسي يقع فى العديد من المشاكل وسط أجواء من الكوميديا، أما المخرج محمد شاكر خضير كثف مؤخرًا ساعات تصوير الفيلم للانتهاء منه خلال أيام ترقبا لعرضه في عيد الأضحى المقبل، وكانت الجهة المنتجة لفيلم أحمد حلمي الجديد "العيل" غيرت أسمه من "أكس" للاسم الحالي، ويدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي بمصلحة السجون ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وبشكل مفاجيء يقابل أحمد حلمي أحد زملاء دراسته القدامى حيث يكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه من السجن يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى.