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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698154/أحمد-عبيه-يشيد-بالمصرف-المتحد-ويؤكد-تم-الاتفاق-علي-تسهيلات-ائتمانية-لعلميين-الدقهلية

صرح الدكتور أحمد عبيه نقيب العلميين بالدقهلية، بأنه التقي اليوم مع أحمد صلاح مدير فروع منطقة الدقهلية في المصرف المتحد، وتم الاتفاق علي تسهيل إجراءات القروض للعلميين بتيسيرات كبيرة.

دوت الخليج

أحمد عبيه: تم الاتفاق علي تسهيلات ائتمانية لعلميين الدقهلية

وأضاف عبيه: كما سيتم تسهيل إجراءات استخراج البطاقات الائتمانية للعلميين، مشيدا بالمصرف المتحد ويعتبره شريك أساسي في النجاح.

يذكر أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، قد حل ضيفًا في وقت سابق على موقع دوت الخليج فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع مع رموز العمل النقابى فى مصر، حيث مناقشات موسعة حول جهود النقابة بشأن ملف قانون المجلس الصحى المصرى، وإشكالية عدم النص صراحة على نقابة العلميين بالقانون الجديد والذى تم التوافق عليه بشكل نهائى بمجلس النواب خلال الأيام الأخيرة.

اللقاء الذى أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، تطرق إلى رؤى النقابة بشأن قانون المجلس الصحى المصرى، وثقة الأعضاء فى القيادة السياسية والدولة المصرية بأن يتم تلبية طلبات أعضاء النقابة وترجمة ضمهم وفق قرارات منتظرة من رئيس مجلس الوزراء بحسب القانون الذى أتاح له ضم أى من الكليات الصحية أو أقسامها للقانون الجديد.

د. أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، أكد بأن الجهود التى تتم المنظومة الصحية مقدرة ومحل تقدير من الجميع، وأعضاء نقابة العلميين يتجاوزن الـ350 ألف عضو، وهم رابع فئة من الجهات الصحية يقومون بدورهم فى المنظومة الصحية، ومن ثم ضمهم لقانون التأمين الصحى المصرى والاستفادة من مميزاته على مستوى التأهيل والتدريب.