انت الان تتابع تفاصيل خبر حزب الشعب الجمهوري يهنئ النائب احمد عاشور لانتخابه نقيبـاً للعامليــن بمصلحة الضرائب بالجيزه بالتزكية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698155/حزب-الشعب-الجمهوري-يهنئ-النائب-احمد-عاشور-لانتخابه-نقيبـا-للعامليــن-بمصلحة-الضرائب-بالجيزه-بالتزكية

هنأ حزب الشعب الجمهوري، النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمناسبة انتخابه نقيبـاً للعامليــن بمصلحة الضرائب بالجيزه بالتزكية.

دوت الخليج

حزب الشعب الجمهوري يهنئ النائب احمد عاشور لانتخابه نقيبـاً للعامليــن بمصلحة الضرائب بالجيزه بالتزكية

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، تلقي دعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبتكليف من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، وذلك للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.

وأعرب المهندس حازم عمر رئيس الحزب، عن تقدير حزب الشعب الجمهوري لهذه الدعوة ومشاركة الحزب في هذا الحوار الوطني،مضيفا إن لجان الحزب النوعية منذ السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي، عقب دعوة رئيس الجمهورية باطلاق مبدأ الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية، بالفعل قد عكفت بالفعل على وضع رؤية الحزب الشاملة لهذا الحوار علي كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتوافق مع برامج وأهداف الحزب الوطنية.

وأكد "رئيس الحزب"، أن حزب الشعب الجمهوري سيطرح تلك الرؤية خلال ملتقي الحوار الوطني بكل شفافية ملتزما برحابة الصدر في استيعاب الرأي الآخر، كما تعهد الحزب بالعمل الجاد والدؤوب نحو إيجاد المساحات المشتركة بينه وبين القوى السياسية الأخرى المتنافسة ذات التوجهات المختلفة وذلك إيمانا من الحزب بأهمية انجاح هذا الحوار الوطني بغرض الحفاظ على صلابة وتماسك الجبهة الداخلية للدولة المصرية والدفع بعلاقاتها الخارجية إلى آفاق ارحب واوسع وتعظيم المصالح العليا للشعب المصري والدولة المصرية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري للجمهورية الجديدة. حمي الله مصر شعبا وقيادة.