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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698145/قبل-انطلاقه-بساعات-استعداد-نجوم-الفن-لـ-مهرجان-كان-السينمائي-صور

يستعد نجوم الفن لحضور مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، والذي من المقرر ان ينعقد غدًا الثلاثاء، للاحتفال بأكبر حدث فني وسينمائي عالمي يحضره الضيوف والنجوم من جميع أنحاء العالم.

دوت الخليج يرصد لكم تحضيرات نجوم الفن لحضور مهرجان كان السينمائي

حسين فهمي وأمير رمسيس في المهرجان

وسافر الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان لحضور المهرجان غدًا، ويعد حضورهم أول النشاطات الخارجية التى تقوم بها إدارة المهرجان الجديدة.

وقد كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي خلال الأيام الماضية، عن اللقطات الأولى من الأفلام المنافسة على السعفة الذهبية في النسخة المقبلة التي تقام في الفترة من 17 إلى 28 مايو، وتتم في حضور النجوم بشكل شخصي وصناع السينما حول العالم.

ومن الجدير بالذكر، أن أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في أبريل الماضي عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي ضمت العديد من الكوادر الفنية الشهيرة من عدة بلدان في جميع أنحاء العالم.

مهرجان كان السينمائي الدولي

يشارك في المهرجان كذلك الممثل فورست ويتيكر الحائز على جائزة أفضل أداء في مهرجان كان سنة 1988 بفضل دوره في شخصية عازف الجاز تشارلي باركر في فيلم "بيرد" لكلينت إيستوود، ومن المقرر أن يحصل هذه السنة على سعفة ذهبية فخرية.

ومن المقرر أن يتم توجيه تحية خاصة للنجم توم كروز، وستكون المنافسة على الأفلام هذا العام في مهرجان كان قوية جدا، بواقع 24 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية في المسابقة الرسمية للمهرجان، أبرزهم فيلم لمخرج سويدي من أصول مصرية طارق صالح، وتدور أحداث الفيلم في أول يوم بعد عودة الطلاب في إجازة الصيف.

وتعرض أفلام المهرجان في نحو 300 شاشة عرض خلال فعاليات الدورة المتوقع لها أن تلفت الأنظار، خاصة أنها الأولى التي يعود خلالها المهرجان بكامل لياقته وطاقته في استقبال النجوم وعشاق السينما بعد عامين من جائحة كورونا، وكانت دورة عام 2020 قد تم الاكتفاء خلالها بالإعلان عن الجوائز الممنوحة رقميا، كما أقيمت دورة العام الماضي بعد شهرين من موعده المقرر في مايو، وسط فعاليات محدودة بسبب تخوفات انتشار «كوفيد-19» وقتها، إلا أن الدورة مرت بسلام ، وحصد خلالها فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري الجائزة الكبرى في قسم أسبوع النقاد.