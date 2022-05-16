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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698166/وزير-الاتصالات-بمناقشات-منظومة-الإبداع-التكنولوجي نعمل-على-التنمية-للشركات-المحلية-فى-التصميم-الإلكترونى-ونسعي-لتحسين-وضعنا-في-مجال-ريادة-الأعمال

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفى وعدد عشرون عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول" منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة".

دوت الخليج

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ملف الإبداع والإبتكار من الملفات الهامة فى قطاع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما وأن ذلك المجال يرتكز على الإبداع والفكر الخلاق.

وأكد وزير الاتصالات، أهمية الإبداع والإبتكار التكنولوجى فى تحقيق قيمة مضافة فى المجال وتصدير الخدمات التكنولوجية كما أكد أهمية مناقشة ذلك الملف فى هذا التوقيت الذى يشهد تشكيل عالمى جديد يمكن لمصر أن تتبوأ خلالها مكانة جيدة تستحقها عبر إبداع وابتكارات أبناءها.

وأشار إلى أن رعاية الابداع هو جزء أساسى من الاستراتيجية الوطنية لدى الوزارة، حيث يعد المرتكز الثانى من بين ثلاث مرتكزات تستهدفهم الوزارة حاليا، وهما بناء القدرات الرقمية، ورعاية الإبداع الرقمى، والتحول الرقمى.

وتابع وزير الاتصالات: لا يمكن الإستغناء عن أى من المرتكزات نظرا لارتباطهم الكبير ببعض، بل نسعى لتوسيع بدون قاعدة الابداع وذلك بهدف بناء مصر الرقمية كمجتمع رقمى متكامل.

وزير الاتصالات: نسعى لتحسين وضع مصرعلى الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه علينا الانفتاح على الدول التي حققت نجاحات في تكنولوجيا الاتصالات، وأننا نسعى من خلال ذلك إلى تطويع التكنولوجيا لمساعدة المجتمع والتغلب على التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى ضرورة تنمية الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية لها وهو ماتعمل عليه وزارة الاتصالات.

وأضاف وزير الاتصالات :نريد أن يكون هناك مركزا إبداعيا في كل محافظة لتقديم الدعم والتدريب للشباب للعثور على الأفكار المناسبة للمشروعات الناشئة والخاصة بهم، وأننا سنواصل سعينا نحو جذب الشركات العالمية المرموقة في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة.

واستطرد وزير الاتصالات: أننا نسعى لتحسين وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال، حيث نتبوأ حاليا مكانة رفيعة المستوى على الصعيد الإقليمي والدولي، وبالفعل، الشباب المصري الذي يعمل في هذا الحقل تمكن باجتهاده من أن يحقق مكانة كبرى نسعد بها، موضحا: لدينا تصور لمراحل رعاية الإبداع، تبدأ بمعسكرات العصف الفكري وبلورة الأفكار المبتكرة، وتمر بمراحل التدريب التسويقي والتدريب الاقتصادي حول كيفية إنشاء شركة وتوسيع نشاطها.

وواصل عمرو طلعت: الوزارة تقوم بترتيب ودعم وإدارة مراحل إنشاء مراكز الإبداع الرقمية التي أنشأنا منها 8 مراكز، من ضمنها مقرات على أعلى مستوى في قنا وأسوان والإسماعيلية والقاهرة، وأنه ضمن خطة الوزارة ننوي إنشاء 14 مركزا جديدا، وهي مراكز يتقدم إليها الشباب ليبدء رحلة ريادة الأعمال بداية من العصف الفكري وصولا إلى مراكز الاستثمارات.

وزير الاتصالات: إنشاء 4 مراكز ابداع بمحافظات الصعيد

وشدد طلعت ، أن الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات تهتم بشكل كبيبر جدا برعاية الابداع والمبتكرين .

وأشار الوزير الي ان موضوع طلب المناقشة في غاية الاهمية والخطورة لانه يعني بصناعة الاتصالات والتي ترتكز علي لالابداع والفكر الخلاق وهو ما يؤدي في النهاية الي القيمة المضافة.

و قال الوزير، أن مناقشة هذا الطلب في هذا التوقيت الهام والذي تتبدل فيه والأولويات وتتشكل فيه حدود العالم وعلينا ان نعمل لناكد علي ان مصر تستحق مكانتها العالمية في مجالات الابداع من خلال افكار ابنائها وابدعاتهم وافكارهم.

و لفت الوزير، أن رعاية الابداع والفكر الابتكاري كان من اهم محاور الاستراتيجية الوطنية والتي ترتكز علي ثلاث محاور اساسية المحور الاول يختص ببناء القدرات الرقمية، والمحور الثاني يختص برعاية الابداع الرقمي، اما المحور الثالث فيختص بالتحول الرقمي لبناء مصر الرقمية، وهذة المحاور الثلاث تاتي ضمن الاستراتيجية الخاصة بالدولة واكد الوزير الي ان محور رعاية الابداع الرقمي يرتكز علي محاور ثلاثة وهي نقل الخبرات العالمية وكل جديد في هذا المجال من كافة بقاع العالم وتنمية الشركات الناشئة وجذب الاستثمار الاجنبي و وضع مصر علي الخريطة العالمية في مجال ريادة الاعمال.

وكشف الوزير عن خطة الوزارة في العمل علي انتشار مراكز الابداع علي مستوي الجمهورية مشيرا الي ان الوزارة تعمل وفق خطة يتم من خلالها انشاء مركز ابداع رقمي وابداعي في كل محافظة لتدريب شباب مصر في هذه المراكز وتقديم افكارهم وابداعهم من خلال تلك المراكز.

وأكد الوزير بان الوزارة قامت بانشاء 4 مراكز ابداع بمحافظات الصعيد وجاءت بمحافظات المنيا سوهاج اسوان وقنا كما ان هناك ماركز ابداع تعمل حاليا في محافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية والاسماعلية وهناك 14 مركز للابداع الرقمي والابتكار تعمل الان في محافظات مصر المختلفة ونستهدف انشاء 25 مراكز بواقع مركز بكل محافظة.

وزير الاتصالات: نعمل على التنمية للشركات المحلية فى التصميم الإلكترونى

وقال طلعت، إن الوزارة تبذل جهود من أجل تنمية الشركات المحلية فى التصميم الإلكتروني، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بشراكة مع 20 شركة عالمية فى التصميم الالكترونيات.

وذكر أن هناك أكثر 25 شركة ستعمل في هذا المجمع معًا، بالإضافة إلى توفير خمسة معامل على أحدث تقنيات لتستعملها هذه الشركات في تطوير تصميماتها وتحسينها، مع توفير دورات تدريبية للعاملين بها، لخلق نواة لصناعة مهمة مثل صناعة التصنيع الإلكتروني من هذا المجمع. وأكمل المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر أسست جامعة مصر المعلوماتية، والتي تعتبر أول جامعة بالشرق الأوسط متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، وتتضمن 4 كليات تشمل كلية هندسة الحاسبات، وكلية علوم حاسبات، وكلية تكنولوجيا الإدارة، وكلية الفنون الرقمية.

وتابع إنه تم تصميم البرامج الأكاديمية للجامعة من خلال مجموعة من الخبراء الأكاديميين المصريين بالتعاون مع نظرائهم من الجامعات الدولية في عدة مجالات ومنها التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة، وصناعة الالكترونيات، وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات، والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة، وتجربة المستخدم، وتصميم الألعاب الإلكترونية، والتصميم الفنى للمنتجات فى مجال الفنون الرقمية؛ حيث روعى فى برامجها مضاهاة البرامج فى كبرى الجامعات الدولية ومراعاة شروط الجودة والاعتماد المصرية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على نشر مراكز الإبداع الرقمية وتم تأسيس 8 مراكز، من ضمنها مقرات على أعلى مستوى في قنا وأسوان والإسماعيلية والقاهرة، وأنه ضمن خطة الوزارة ننوي إنشاء 14 مركزا جديدا، وهي مراكز يتقدم إليها الشباب ليبدأ رحلة ريادة الأعمال بداية من العصف الفكري وصولا إلى مراكز الاستثمارات".