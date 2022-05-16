باقى من الزمن ساعة.. ادعم محمد صلاح فى تصويت أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:29 مساءً - يغلق فى السابعة مساء اليوم الاثنين التصويت على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 والتى ينافس فيها الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للمرة الرابعة التى يتم اختيار الفرعون فيها للجائزة خلال 5 مواسم شارك فيها مع الريدز.

وجاء اسم محمد صلاح بين ثمانية مرشحين للجائزة السنوية، تقديراً للأداء الفردى المتميز الذى قدمه هذا الموسم، ما ساعد ليفربول فى المنافسة بقوة على اللقب، ليتم ترشيحه لحصد الجائزة للمرة الرابعة من أصل خمسة مواسم مع الريدز.

وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للبريميرليج، فإن صلاح ينافس سبعة لاعبين لحصد الجائزة، بينهم زميله ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول، وأبرزهم البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، إلى جانب الكورى الجنوبي سون هيونج مين هداف توتنهام.



جاءت قائمة الثمانية المرشحين لحصد الجائزة على النحو التالي:

- محمد صلاح (ليفربول).

- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

- بوكايو ساكا (آرسنال).

- سون هيونج مين (توتنهام هوتسبر).

- جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون).

- جارود بوين (وست هام يونايتد).

- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

ووفقا لصفحة رابطة الدوري الإنجليزي، فإن التصويت على الجائزة بدأ من الجمعة، وسيتم الجمع بين أصوات الجماهير وأصوات قادة الأندية الـ20 فى الدوري الإنجليزي ولجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز بجائزة أفضل لاعب في بريميرليج.

وأضافت، "تمثل أصوات الجمهور نسبة 10% من إجمالي الأصوات، وسيتم دمجها مع أصوات لجنة الخبراء وقادة الأندية، ولذلك يمكن أن تكون حاسمة في تحديد من سيحصل على الجوائز".

كان محمد صلاح قد توج بلقب أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي عام 2018 بعد انضمامه لصفوف الريدز.