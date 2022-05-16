افصل واسمع.. تعرف على الطرق البديلة بعد غلق منزل ومطلع المقطم

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو 9090"، أكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح صابر أن الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، بالإضافة إلى بعض الأحجام بمنطقة محرم بك فى الطريق المتجه إلى كورنيش الإسكندرية.

كما نوه أيضا بأن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات المرتفعة فى كورنيش الإسكندرية عند منطقة بئر مسعود، ومنطقة خالد بن الوليد، لذا يفضل سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، والتى تشهد بعض الأحجام بمنطقة الاستثمار، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وفى الغربية، أشار إلى وجود بعض الأحجام فى شارع المديرية حيث يفضل سلوك محور طه الحكيم.

ووجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصا عند كوبرى فاروق للقادم من الطريق الزراعى والمتجه إلى مدخل طنطا.

وفى محافظة القليوبية، قال إن القادم من المؤسسة وشبرا الخيمة هناك بعض الكثافات بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى وكوبرى الدوران للخلف، حيث يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على محافظات الأقاليم يستخدم محور بنها الحر.

وفى محافظة الجيزة، نوه صابر بوجود بعض الأحجام أعلى كوبرى الدقى، للقادم من البطل أحمد عبدالعزيز والمتجه لجامعة القاهرة، بالإضافة إلى وجود أحجام بتقاطع شارع السودان مع شارع التحرير، نتيجة الأعمال، لذا يفضل سلوك محور أحمد عرابى.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

كما نصح القادمين من أكتوبر بسلوك محور روض الفرج بدلا من محور 26 يوليو.

وفى محافظة القاهرة، أكد أنه تم إغلاق مطلع ومنزل المقطم لمدة 3 أشهر، لذا يفضل للخارج من المقطم سلوك شارع 9، ثم منزل السلاب باتجاه الأوتوستراد، أو المتجه لشرق القاهرة الاستمرار فى شارع 9 عن طريق قسم المقطم ثم سلوك محور الشهيد.

وتابع: "أما اللى قادم من منطقة السيدة عائشة والقلعة فالأفضل له استكمال رحلته إلى منطقة الدويقة، ثم محور جيهان السادات، وبعد ذلك محور أبو زيد خضر".

وأوضح أيضا وجود كثافات ظهرت فى وسط البلد، خاصة العتبة والموسكى، كما توجد كثافات ظهرت أعلى كوبرى الفنجرى وطالب باستخدام لطفى السيد ثم نفق أحمد سعيد.