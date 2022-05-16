جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعد أحد اهم الشركاء التجاريين لمصر.





وقال رئيس مجلس الوزراء - فى كلمة خلال الاجتماع الذى نظمته غرفتا التجارة الأمريكية بمصر والولايات المتحدة بمناسبة زيارة وفد بعثة غرفة التجارة الأمريكية Green Tech إلى القاهرة - إن الاستثمارات الأمريكية فى مصر تغطى مجالات عديدة من بينها البنية التحتية والطاقة وغيرها. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم القطاع الخاص والجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال فى مصر، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى رغم التحديات التى شكلتها جائحة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يؤكد الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا فى كافة المجالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.