«معلومات الوزراء» يصدر عددا خاصا يرصد تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا خاصا يرصد تطورات الأزمة الروسية- الأوكرانية من واقع ما رصدته مختلف صحف العالم، وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والاقتصادية عالميا.





وأوضح المركز، فى بيان له اليوم الإثنين، أن العدد جاء تحت عنوان "موسكو- كييف.. كيف اشتعلت الأزمة؟ وإلى أين وصلت؟"، والذى يقدم نظرة على تناول الصحف الأجنبية للصراع الروسى- الأوكرانى، من خلال تسلسل زمنى للأزمة، قبل اندلاع الحرب وبعدها، وما أحدثته من تداعيات سياسية واقتصادية، ليس على مستوى أوكرانيا أو القارة الأوروبية فحسب، ولكن على مستوى العالم أجمع.

واستعرض العدد إرهاصات بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والتحذيرات المتبادلة بين الجانبين، وتطورات الحشد العسكرى على الحدود الأوكرانية، ثم القصف المتبادل، مرورا بإقرار العقوبات الغربية ضد "موسكو"، وتهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز المسال عن دول الاتحاد الأوروبى فى مقابل ذلك، وتأثير ذلك المشهد على مستقبل النمو الاقتصادى العالمى، وتغير خريطة التفاعلات السياسية وموازين القوى بين الدول الكبرى.

وشمل العدد تحليل أبعاد الصراع، والسيناريوهات المستقبلية للأزمة، فضلا عن رصد أبرز الآثار السلبية التى تركتها على الأمن الغذائى العالمى، وكذلك أسواق الطاقة والتصنيع والاستثمار ومختلف قطاعات الإنتاج، والمسارات السياسية التى يمكن أن يفضى إليها استمرار التصعيد العسكرى بين الجانبين.