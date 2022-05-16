محافظ الجيزة: القمح محصول «أمن قومى».. واستقبال 23 ألف طن بالشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - وأعلن محافظ الجيزة، عن استقبال الصوامع والشون بنطاق المحافظة حوالى 23 ألف طن قمح محلى حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولا بأول.

وكلف المحافظ مدير مديرية التموين ومسئولى الإدارات التموينية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستى للمزارعين لضمان توريد أكبر كمية من المحصول مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية فى المرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

وأكد اهتمام الدولة اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح باعتباره عاما استثنائيا حيث كلف المحافظ بتوعية المزارعين بأهمية محصول هذا العام وأن تبعات الأحداث الدولية تقتضى أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من القمح للموسم الحالى باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين انطلاقا من المسئولية القومية للجميع.

ووجه المحافظ بتنظيم ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح لكونه "أمن قومى" هذا العام وأهمية استخدام الطرق والوسائل الحديثة لحصاد القمح لتقليل الفاقد والحفاظ على درجة النقاوة.

وفى نفس الإطار كلف المحافظ بمتابعة البدالين التموينين وتكثيف حملات مواجهة ومداهمة المتلاعبين والمحتكرين للسلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة تعاون المواطنين بالإبلاغ عن الأنشطة الاحتكارية لسرعة التعامل مع المخالفين.

ومن جانبه، أشار طلعت حسن مدير مديرية التموين، ضرورة متابعة توريد المزارعين للأقماح هذا العام بحد أدنى 12 إردب للفدان الواحد مشيرا إلى أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد حيث بلغ سعر الأردب 885 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط و865 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022.

فى إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح باعتباره محصولا استراتيجيا ومتابعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لموسم 2022 لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والحرص على أن يكون موسم توريد ناجح.

عقد أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء مع مدير مديرية التموين ورؤساء القطاعات التموينية لمتابعة سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين وتحقيق الكميات المستهدفة خلال موسم الحصاد الحالى.

وأعلن محافظ عن استقبال الصوامع والشون بنطاق المحافظة حوالى 23 ألف طن قمح محلى حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولا بأول.

وكلف المحافظ مدير مديرية التموين ومسئولى الإدارات التموينية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستى للمزارعين لضمان توريد أكبر كمية من المحصول مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية فى المرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

وأكد اهتمام الدولة اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح باعتباره عاما استثنائيا حيث كلف المحافظ بتوعية المزارعين بأهمية محصول هذا العام وأن تبعات الأحداث الدولية تقتضى أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من القمح للموسم الحالى باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين انطلاقا من المسئولية القومية للجميع.

ووجه المحافظ بتنظيم ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح لكونه "أمن قومى" هذا العام وأهمية استخدام الطرق والوسائل الحديثة لحصاد القمح لتقليل الفاقد والحفاظ على درجة النقاوة.

وفى نفس الإطار كلف المحافظ بمتابعة البدالين التموينين وتكثيف حملات مواجهة ومداهمة المتلاعبين والمحتكرين للسلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة تعاون المواطنين بالإبلاغ عن الأنشطة الاحتكارية لسرعة التعامل مع المخالفين.

ومن جانبه، أشار طلعت حسن مدير مديرية التموين، ضرورة متابعة توريد المزارعين للأقماح هذا العام بحد أدنى 12 إردب للفدان الواحد مشيرا إلى أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد حيث بلغ سعر الأردب 885 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط و865 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022.