أخبار مصرية

رابطة الأندية تعلن مواعيد المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

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شريف كمال 0 تبليغ

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698152/رابطة-الأندية-تعلن-مواعيد-المباريات-المتبقية-في-الدوري-الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب عن مواعيد المباريات المتبقية لبطولة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، وحتى الجولة الـ34.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق عن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة الـ23.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:-

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مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ20  الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21  الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22  البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23  الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات كأس مصر

يخوض نادي الزمالك ضد أسوان.. يوم23 مايو قبل النهائي

يخوض الأهلي ضد بيراميدز.. يوم 26 يونيو في دور ال8

الفائز من 29 والفائز من 30 فى نهائي كأس مصر.

المصري ضد المنصورة.. يوم 12 يونيو

الأهلي ضد المصري بالسلوم.. يوم 12 يونيو

الزمالك ضد الداخلية.. يوم 13 يونيو.

تاريخ الأهلي قبل مباراة الوداد

ويؤكد تاريخ النادي الأهلي على مدار الـ14  مباراة نهائية التي لعبها في وقت سابق، أن المارد الأحمر لا يتلقى الهزيمة من المنافس ذاته مرتين عندما تتكرر مواجهته في موقعة الفاينال.

وكرر الأهلي مواجهة منافس واحد في النهائي على مدار تاريخ البطولة ثلاث مرات.

كانت الأولى عندما اصطدم الأهلي بالعملاق الغاني أشانتي كوتوكو، في الدور النهائي لنسختي 1982، و1983، وفاز المارد الأحمر بالأولى وخسر الثانية.

والمرة الثانية كانت أمام النجم الساحلي التونسي، عندما اصطدم به الأهلي في الدور النهائي عامي 2005، و 2007 واقتنص الأهلي الكأس في المرة الأولى وخسرها في الثانية.

أما ثالث المناسبات فقد كانت أمام عملاق تونسي أخر، وهو الترجي التونسي، عندما واجهه الأهلي في نسختي2012، و2018 وكرر الأهلي نفس السيناريو بتتويجه في النسخة الأولى وخسارة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في النهائي القاري هذا الموسم، ستقام من مواجهة واحدة تحدد إقامتها داخل المغرب، يوم 30 مايو الجاري، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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