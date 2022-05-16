انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تعرضها للعنف المنزلي.. انتحار فنانة هندية شنقا في عيد ميلادها الـ 22 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698148/بعد-تعرضها-للعنف-المنزلي-انتحار-فنانة-هندية-شنقا-في-عيد-ميلادها-الـ-22

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل انتحار ممثلة هندية

وعثرت الشرطة الهندية على تلك الفنانة التي تدعى ساهانا منتحرة في شقتها بمدينة كوزهيكود وكانت معلقة في مروحة السقف، ولكن وجه لزوجها سجاد اتهامات بأنه من قام بقتلها.

وأوضحت التحريات أن الفنانة ساهانا كانت تتعرض للعنف المنزلي من قبل زوجها سجاد، فضلا عن عدد من المشاجرات بينهم ولازالو يواصلون البحث حول حقيقة قتلها وانتحارها من خلال احتجاز زوجها.

هل قتل ساهانا زوجها؟ الشرطة الهندية تبحث

أدلت عائلة ساهانا بأن زوجها هو من قام بقتلها بعد الإعتداء عليها عدة مرات ونشوب شجار عنيف بينهم بسبب مطالبته لها بالمال بشكل مستمر، كما اتهمته العائلة بأنه مدمن كحول، وفي رأي أخر وجدوا أن ساهانا عليها شيكات لدار أزياء ما دفع زوجها للشجار معها، في النهاية يبقى زوجها هو المتهم الوحيد في قضية قتلها أو انتحارها حتى الأن.

الموت يفجع الوسط الفني

جدير بالذكر أنه مر الوسط الفني بعدد من الأزمات المتعلقة بالوفاة، فمنذ أيام قليلة، توفى السيناريست مجدي الكدش بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أصدرته ت الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة السينمائية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نعي للراحل مجدي الكدش، فكتب به: “تنعي الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة ابيض واسود وجميع العاملين بهم السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل”.

ورحلت عن عالمنا أيضا زوجة الفنان الشهير هشام عبد الحميد في بعد صراع طويل مرت به مع المرض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في كندا، جاء ذلك النبأ عبر حساب أحد أصدقائه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اذ كتب: “خالص العزاء للفنان هشام عبد الحميد، في وفاة السيدة الفاضلة زوجته نادية سليمان التي وافتها المنية اليوم في كندا بعد صراع مع المرض، اللهم تغمدها برحمتك وغفرانك وأسكنها فسيح جناتك، مع الصالحين والأبرار”.

نجوم ودعهم الوسط الفني في 2022

وكان أخر النجوم الكبار الذي ودعهم الوسط الفني الفنان أحمد حلاوى الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض كورونا، وتوفى أيضا الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا، وكان قد توفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد أن كتب المخرج خالد الحجر، منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة زكي فطين عبد الوهاب: «يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب، ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات».