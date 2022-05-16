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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698141/سها-سعيد-نائبة-التنسيقية--تنتقد- القصور-التشريعي-لتهيئة-مناخ-الابداع-وريادة-الأعمال

طالبت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بالتنسيق بين الوزارات فى ملفات ريادة الاعمال ومراكز الابداع التكنولوجي.

دوت الخليج

سها سعيد "نائبة التنسيقية " تنتقد القصور التشريعي لتهيئة مناخ الابداع وريادة الاعمال

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفى وعدد عشرون عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة" .

وقالت النائبة، أن هناك قصور تشريعي في السنوات الاخيرة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الابداع وريادة الاعمال، وعلينا الانتباه لهذا الامر جيدا، والتصدي له في أقرب وقت.

وأشادت النائبة بأداء وزارة الشباب والرياضة التي تقوم بعمل مشروعات تتعلق بالرقمنة والألعاب الإليكترونية، مطالبة وزارة الإتصالات أن تحذو حذوها بتنى هذا الملف.

وأشارت"سعيد" إلى أن الألعاب الإليكترونية تشكل وعى الأطفال وعلى الوزارات المعنية التعاون فى إنشاء أماكن للألعاب الإليكترونية لإنتشال الشباب من الإستهداف عن طريق ألعاب البابجى والى ماغير ذلك.