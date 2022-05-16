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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698136/بعد-مد-التسجيل-رقم-الاستعلام-عن-بطاقة-التموين-برقم-الموبايل-2022

رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022.. تعتبر من أكثر الكلمات بحثًا الآن، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عن ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين 2022 عبر رئاسل نصية من خلال بونات صرف الخبز ، من أجل تجنب إيقاف بطاقات التموين.

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يأتي ذلك بعد مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين الخميس الماضي، حاملي البطاقات التموينية بضرورة تسجيل رقم التليفون الخاص باسم صاحب البطاقة التموينية لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك من خلال رسالة جديدة عبر بونات صرف الخبز، ظهرت لأصحاب البطاقات.

رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 في مصر

تقوم بإرسال رسالة نصية إلى رقم 9136 برقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما، ثم يتم الرد عليك برسالة تلقائية مدون بها الرقم السري الخاص بصاحب البطاقة الراغب في الاستعلام عن بطاقته. وبعدها وبمجرد تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر، يتمكن المواطن من خلال الرقم السري وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام في معرفة كل بيانات البطاقة ومعرفة حصتها من السلع الشهرية.

اشتراطات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين

أولا- أن يكون رقم الهاتف مسجلًا باسم طالب الخدمة في إحدى شركات الاتصالات منذ 3 شهور على الأقل.

ثانيًا- التأكد من جاهزية وسلامة البطاقة التموينية، على أن تكون مفعلة ونشطة على قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم التمويني.

ثالثا- الاحتفاظ برقم الهاتف المحمول،حيث إنه لا يمكن إنشاء حساب على موقع دعم مصر آخر لنفس الشخص حال فقدان الخط الأول الذي تم إنشاء حساب من خلاله.

وتسهيلا على المواطنين فقد أتاحت وزارة التوين والتجارة الداخلية إمكانية ابوابة من أجل الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل.

ولكن قبل أن نتعرف عن رابط الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، نوضح أولا كيفية تسحيل وإضافة رقم الموبايل إلى بطاقات التموين، وجاء في 6 خطوات، والتي نرصدها فيما يلي:

أولا- الدخول على موقع دعم مصر الرسمي.. من خلال الرابط التالي

ثانيا- الضغط على خانة الخدمات التموينية المتاحة.

ثالثا – اختيار أيقونة إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

رابعا - إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

خامسًا - كتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

سادسًا - الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

أما بالنسبة لـ رابط الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الم إليها.