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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698130/الأوراق-المطلوبة-لتحديث-بطاقة-التموين-2022-تفاصيل-إدراج-المعلومات

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين، بضرورة الإسراع في تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية وتحديث بيانات صاحب البطاقة بأحد فروع مكاتب التموين المختلفة على مستوى المحافظات، تجنبًا لوقف الخدمة التموينية، حيث يأتي ذلك ضمن خطة وزارة التموين لتنقية المنظومة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحذف أصحاب الأجور المرتفعة ومالكي السيارات موديل 2018 فأحدث.

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تحديث بيانات البطاقة التموينية 2022 تسجيل رقم الهاتف

وأوضحت وزارة التموين، أن تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية، للمواطنين الذين تم إعلامهم مسبقًا من خلال رسالة على بون صرف الخبز المدعم، الذي يحصل عليه المواطن من المخابز البلدية، حيث أرسلت وزارة التموين رسالة طلب تسجيل الهاتف على بطاقة التموين للمواطنين عبر بونات صرف الخبر لوجود 72 مليون مواطن مستحقون للخبر المدعم.

مد فترة تحديث رقم الهاتف للبطاقة التموينية

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، قرارًا بمد فترة تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية إلى 30 - 6- 2022؛ تسهيلًا على المواطنين ولمنع التكدس أمام مكاتب التموين المختلفة على مستوى الجمهورية، كما ناشد المسئولين بمكاتب التموين سرعة تنفيذ إجراءات تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية، والتسهيل على المواطنين في إنهاء تحديث بيانات البطاقة التموينية.

الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات البطاقة التموينية 2022 وتسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين

حددت وزارة التموين، الأوراق المطلوبة ليتمكن المواطنين من تحديث بيانات البطاقات التموينية الخاصة بهم وتسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية، والتي جاءت كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- صورة من بطاقة التموين.

3- رقم هاتف مسجل باسم طالب الخدمة ومسجل في أي شركة من شركات الاتصال الـ4، منذ مدة لا تقل عن 3 أشهر.

4- صورة من بون صرف الخبز الموضح عليه رسالة وزارة التموين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية جديدة

حددت وزارة التموين، عدد من المستندات الواجب توافرها للراغبين في استخراج بطاقة تموينية جديدة 2022، وهي:

1- صورة البطاقة.

2- صورشهادات ميلاد الأبناء.

3- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.

4- مستندات دالة على حالة المواطن.

5- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

6- مستندات دالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.