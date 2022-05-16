سياسة الحكومة حول منظومة الإبداع التكنولوجي بمناقشات الشيوخ..وزير الاتصالات:  نسعى لتحسين وضع مصرعلى الخريطة العالمية.. والنواب يطالبون بخطة لرعاية المبتكرين 

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /698147/سياسة-الحكومة-حول-منظومة-الإبداع-التكنولوجي-بمناقشات-الشيوخوزير-الاتصالات- نسعى-لتحسين-وضع-مصرعلى-الخريطة-العالمية-والنواب-يطالبون-بخطة-لرعاية-المبتكرين

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى بشأن سياسة الحكومة حول تشجيع الإبتكار والإبداع التكنولوجى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات لبحثه وإعداد تقرير يعرض على المجلس.

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و استعرض النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلبه الخاص باستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

سياسة الحكومة حول منظومة الإبداع التكنولوجي

وأكد النائب علاء مصطفى، أن للتكنولوجيا والابتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وأن العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ أظهرت مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية.

وأوضح نائب التنسيقية، أنه في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأضاف النائب علاء مصطفى، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى تشجيع البحث العلمي والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع، وللمساهمة في تحقيق هذا الأمر تم افتتاح مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر ٢٠١٠ بهدف دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع:" أن العديد من التقارير الدولية أكدت أن وضع مصر يأتي بجانب كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمراكز ابتكار رئيسية للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستحوذوا مجتمعين على ٦٨٪ من إجمالي الصفقات التي تم الكشف عنها خلال عام ٢٠٢٠، وتقتنص مصر وحدها حوالي ٢٤% من إجمالي تلك الصفقات، وتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد الإمارات في جذب المشاريع الناشئة بمقدار ١٢٠ صفقة تجارية بقيمة ١٧٩ مليون دولار، كما أوضحت التقارير الدولية ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمويلية لاستثمارات رأس المال الجريء بنسبة ٣١%، لتحتل أيضًا المركز الثاني بين دول المنطقة في جذب رؤوس الأموال التمويلية.

وأضاف فى كلمته، بالرغم من هذا التقدم إلا أنه لازالت هناك عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال منها عدم توافر التمويل والاستثمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، ويعتبر أيضا الوصول إلى الكفاءات والمواهب والمهارات المناسبة من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، فضلا عن نقص بيانات السوق المحركة لرواد الأعمال والمستثمرين.

وقال:" نظرًا لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، تعتمد على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنية البلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذة الاستراتيجية وبرامجها وأهدافها المعلنة، لا تتناسب مع طبيعة بيئة عمل وتحديات واحتياجات رواد الأعمال، وتحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، تقدم حلول واقعية لمشاكل رواد الأعمال والشركات الناشئة فيما يخص، أولا: الوصول إلى التمويل اللازم، ثانيا: الوصول إلى الكفاءات والمواهب المدربة، ثالثا: الوصول إلى أسواق جديدة.

وطالب بضرورة استيضاح سياسات الحكومة حول منظومة الابتكار والابداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

نواب التنسيقية بالشيوخ يطالبون بخطة لرعاية المبتكرين

و طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة إعداد خطة لرعاية المبتكرين .

و أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر في حاجة إلى وضع خطة تنمية شاملة في مجال الاتصالات والإبداع التكنولوجي ورعاية المبتكرين.

وقال : نحن نواجه تحديدات كبيرة للغاية ولذلك نحن جميعا محتاجين نسمع من وزارة الاتصالات رؤيتها ووضع إستراتيجية متكاملة الفترة المقبلة". وأشار "ترك" إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب المقبل على تنفيذ المشروعات. واستطرد النائب محمود تركي قائلا :" ليس الهدف من تنفيذ مشروعات ولكن الهدف من نجاح واستمرارية المشروعات واستدامتها ولذلك نحن بحاجة أن توضح لنا وزارة الاتصالات رؤيتها كاملة ليستطيع الجميع وخاصة الشباب لمواجهة كل التحديات والصعاب والتغلب على جميع المعوقات ".

وشدد النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية الابتكار ورعاية الشباب بإعتبارها من الملفات الهامة، ولاسيما وأن الدولة المصرية حاليا فى حاجة إلى كل طاقات وأفكار الشباب، مؤكدا أهمية الاستماع لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما قامت به الوزارة من جهود فى مجال رعاية الإبداع والابتكار التكنولوجى، وكذلك أهمية الإستماع إلى الرؤى والبرامج والاستراتيجيات التى تعدها للفترة المقبلة، وذلك للإطمئان على شباببنا وخاصة ان الدولة المصرية تسعى حاليا بخطوات جادة نحو التحول الرقمى فى ظل الجمهورية الجديدة.

وزير الاتصالات: نسعى لتحسين وضع مصرعلى الخريطة العالمية

ومن جانبه، قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه علينا الانفتاح على الدول التي حققت نجاحات في تكنولوجيا الاتصالات، وأننا نسعى من خلال ذلك إلى تطويع التكنولوجيا لمساعدة المجتمع والتغلب على التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى ضرورة تنمية الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية لها وهو ماتعمل عليه وزارة الاتصالات.

وقال وزير الاتصالات :نريد أن يكون هناك مركزا إبداعيا في كل محافظة لتقديم الدعم والتدريب للشباب للعثور على الأفكار المناسبة للمشروعات الناشئة والخاصة بهم، وأننا سنواصل سعينا نحو جذب الشركات العالمية المرموقة في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة.

واستطرد وزير الاتصالات: أننا نسعى لتحسين وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال، حيث نتبوأ حاليا مكانة رفيعة المستوى على الصعيد الإقليمي والدولي، وبالفعل، الشباب المصري الذي يعمل في هذا الحقل تمكن باجتهاده من أن يحقق مكانة كبرى نسعد بها، موضحا: لدينا تصور لمراحل رعاية الإبداع، تبدأ بمعسكرات العصف الفكري وبلورة الأفكار المبتكرة، وتمر بمراحل التدريب التسويقي والتدريب الاقتصادي حول كيفية إنشاء شركة وتوسيع نشاطها.

وواصل عمرو طلعت: الوزارة تقوم بترتيب ودعم وإدارة مراحل إنشاء مراكز الإبداع الرقمية التي أنشأنا منها 8 مراكز، من ضمنها مقرات على أعلى مستوى في قنا وأسوان والإسماعيلية والقاهرة، وأنه ضمن خطة الوزارة ننوي إنشاء 14 مركزا جديدا، وهي مراكز يتقدم إليها الشباب ليبدء رحلة ريادة الأعمال بداية من العصف الفكري وصولا إلى مراكز الاستثمارات.