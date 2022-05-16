نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 دعم مصر www.tamwin.com ورقم واتساب وزارة التموين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وجهت تعليماتها حول تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل، وذلك في لمن تظهر لهم رسالة بضرورة تحديث البيانات على بونات صرف الخبز الخاصة بالمواطنين، وتقدم تلك الخدمة كغيرها من الخدمات الإلكترونية عبر موقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين، وذلك لضمان الاستمرار في صرف المقررات التموينية الخاصة بهم، كما يتزامن ذلك مع بدء استقبال التظلم للذين تم حذفهم من بطاقة التموين بسبب امتلاكهم سيارة حديثة من موديل عام 2018 فأعلى.

ومن اللافت للنظر أيضا أن الحكومة المصرية تقدم الكثير من الخدمات عبر مواقع الوزارات الإلكترونية وبوابة الحكومة المصرية، من أجل التسهيل على المواطنين، لذلك نتعرف اليوم على رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 عبر موقع دعم مصر.

خدمات تحديث بطاقة التموين من دعم مصر

يمكن الوصول إلى الكثير من الخدمات التموينية عبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين المصرية،ومن تلك الخدمات تقديم طلب إصدار بدل لبطاقة التموين، وخدمة تفعيل بطاقة التموين لاستلام الرقم السري الخاص بها، وخدمة الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

كما يمكن من خلال موقع دعم مصر الوصول إلى خدمة الاستعلام عن حالة طلب مقدم ساري، واستطلاع رأي المواطنين في المخابز التموينية بغرض تحسين الخدمة، وخدمة تحديث رقم الهاتف في بطاقة التموين، وتقديم شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

رقم واتساب وزارة التموين tamwin.com.eg

يمكن التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية مباشرة عن طريق التوجه إلى مقر الوزارة الذي يقع في 99 شارع القصر العيني بوسط البلد القاهرة.

كما يوفر موقع دعم مصر رقم الخط الساخن للتواصل المباشر مع المواطنين على رقم 19959

وكذلك يمكن الاتصال المباشر مع الوزارة في حالة وجود أي شكوى على الأرقام التالية 27948224 – 27944338 – 27948184 – 27958481

كما يمكن التواصل مع وزارة التموين برقم الواتساب الخاص بها عن طريق الرقم التالي 01577779999.

رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

وقد صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحديث بيانات بطاقة التموين برقم الموبايل عبر موقع دعم مصر الإلكتروني، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي. قم بالضغط على تبويب الخدمات التموينية المتاحة. قم بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك من أجل استكمال البيانات. الضغط على قسم إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول. قم بإضافة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية. قم بإدخال خانات رقم بطاقة التموين بالترتيب والمكون من 12 رقم. قم بالضغط على أيقونة إعادة إرسال الرقم السري. هكذا يتم تحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بك بنجاح.

رابط تحديث بطاقة التموين

وقد ارتفع معدل البحث بين الكثير من المواطنين المصريين عن رابط تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، كما يمكن الموقع من بلوغ خدمات تحديث بيانات بطاقة التموين وكذلك إضافة المواليد وبدل الفاقد للبطاقة، وما يتعلق بخدمات التموين من إضافة أفراد الأسرة أو تسجيل رقم الموبايل الخاص بكل فرد.

وقد فعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية رابط موقع إدارة دعم مصر لتقديم تلك الخدمات التموينية للمواطنين، ويمكن للمواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بهم أو إضافة الزوجات والأبناء إلى بطاقاتهم التموينية الدخول إلى رابط موقع دعم مصر واتباع الخطوات الموضحة من أجل تجنب توقف الخدمات التموينية الخاصة بهم.

دعم مصر تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

وقد وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية النداء أنه في حال تعذر تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر،وهذا لا يتعارض مع كون موقع دعم مصر يوفر عددا من الخدمات الإلكترونية بالفعل ولكنها قد لا تتضمن في الوقت الحالي خدمة تحديث رقم الهاتف.

فإنه لتحديث بيانات بطاقة التموين يمكن التوجه إلى أقرب مكتب تموين لإتمام تحديث بيانات بطاقة التموين، مع إرفاق الأوراق التالية:

صورة من بطاقة صاحب البطاقة التموينية على أن تكون سارية.

صورة من البطاقة التموينية المعنية

وجود رقم خط موبايل مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

ورقة بون صرف الخبز التي ظهرت عليها رسالة التحديث المطلوبة.

وفي مكتب التموين يساعد الموظفون المستفيد من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 وربطه لبطاقة التموين بكل سهولة.

كما تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توصيل الدعم لكل مستحقيه، ويتضمن هذا حق إصدار بطاقة التموين الذكية، وتبذل الوزارة جهدا مضنيا لكي يحصل كل مواطن من مستحقي الدعم على البطاقة الخاصة به، لذلك وفرت الوزارة طرق حديثة للحصول على بطاقة التموين الذكية، ومنها عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للحكومة المصرية، وفي حالة عدم قدرة المواطن على إصدار البطاقة الذكية من موقع دعم مصر، فعليه التوجه إلى أقرب مكتب تموين تابع له مع إرفاق الأوراق اللازمة.