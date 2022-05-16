الأعلى للجامعات يعلن فتح باب الترشح لرئاسة 6 جامعات حكومية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:22 مساءً - أعلن الموقع الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، فقد تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمني ، وذلك لجامعات: • جامعة أسيوط • جامعة المنصورة • جامعة الزقازيق • جامعة المنيا • جامعة مدينة السادات ومن المقرر أن يبدأ فتح باب الترشح يوم السبت 21 مايو ويستمر حتى يوم الخميس 26 مايو بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات الجدول الزمنى للترشح لمنصب رؤساء الجامعات