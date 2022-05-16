معلومات الوزراء: تباين أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:22 مساءً - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق شهدت حاله من التباين خلال تعاملات الأسبوع الحالي.

وارتفعت اسعار الليمون والطماطم و الثوم والبصل الأحمر، بينما تراجعت أسعار الكوسة والخيار والفلفل الرومي والبطاطس.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهه، فقد شهدت بعض الأنواع ارتفاعا منها التفاح والجوافة والموز البلدي، وتراجعت أسعار الفراولة والكنتالوب والخوخ والجدول التالي يكشف حركة الأسعار ومعدل التغير علي المستوي اليومي والسنوي.