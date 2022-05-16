شبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، فيسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





ويسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. درجات الحرارة وفيما يلى بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:- حالة البحرين الأحمر والمتوسط وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. شبورة مائية صباحا وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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