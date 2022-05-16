99.9 % من طلاب أولى ثانوى أدوا امتحان «اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ»

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم الإثنين، الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، فى ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2021-2022، والتى تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022.





وبحسب بيان صحفى، حضر امتحان اللغة الأجنبية الثانية 570 ألفا و847 طالبا وطالبة، من إجمالى مستهدف 573 ألفا و474 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما تغيب 2627 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة الذين تمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا 99.9% من إجمالى الحضور.

كما بلغت نسبة أداء امتحان التاريخ 99.7%، وحضر الامتحان 571 ألفا و9 طلاب وطالبات، من إجمالى مستهدف 573 ألفا و474 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2500 طالب وطالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن غدا الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى حسب الجدول المعلن سابقا.