عاجل- أول رد من وزير التموين على إيقاف البطاقات بسبب رقم الهاتف

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصيلحى، فى تصريح له، اليوم الإثنين، أنه لن يتم إيقاف أى بطاقة تموين بسبب تسجيل رقم المحمول، لافتا إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى نهاية يونيو.
وأشار إلى أن قرار مد التسجيل يأتى فى إطار التسهيل على المواطنين ومنع التكدس بمكاتب التموين، منوها بأن قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الخبز تتضمن 72 مليون مواطن.
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