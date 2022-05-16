الجيزة تزيل التعديات أسفل كوبرى الساحل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى شمال بإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات التى تسئ للمظهر الحضارى بالمنطقة أسفل كوبرى الساحل بشارع الوحدة تمهيدا لرفع كفاءة المنطقة وتطويرها.





وفى ذلك الإطار، أزال حى شمال الجيزة الإشغالات والأكشاك والمنشأت المخالفة الكائنة أسفل الكوبرى والتنسيق مع إدارة التسويق بالمحافظة لوضع التصور اللازم لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكبارى بما يتناسب مع أعمال التطوير الجارية ولكى تظهر بالشكل الحضارى اللائق.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام وإزالة كل أوجه الإشغال واستغلال المواقع أسفل الكبارى لإقامة ساحات انتظار ونقاط خدمية للمواطنين وتحقيق عائد استثمارى منها يستخدم فى تطوير المناطق المحيطة بها.

من جهة أخرى، وشدد أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة فى الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدورى مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بالتعاملات فى الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وفى ذلك الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف من ضبط 20 طن أرز داخل مخزن تجميع بمنطقة غمازة الكبرى بقصد احتكارها، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال مركز الصف والإدارة التموينية على مواقع تشوين القمح المحلى بدون تصريح وبالإشتراك مع مباحث تموين الجيزة، حيث تم ضبط سيارة محملة بعدد 6 أطنان قمح محلى بدون تصريح داخل مخزن لتجميع القمح المحلى بالجزيرة الشقراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارة التموين بالصف.

وشملت المجهودات التموينية التى نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمرور على موردى القمح بمركز الصف بقرى الأقواز والجزيرة الشقراء وعرب الحصار والفهميين، وقد تبين عدم التزام 2 مورد بتوريد الأقماح بالشون والصوامع المحددة لهم وتوجيههم بضرورة الالتزام بالتوريد بالأماكن المحددة مع المتابعة الدورية لهم.