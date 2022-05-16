انت الان تتابع تفاصيل خبر عملاء البنك الأهلي المصري NBE يتساءلون عن رفع الفائدة.. وخبيرة اقتصاد تتوقع حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698134/عملاء-البنك-الأهلي-المصري-NBE-يتساءلون-عن-رفع-الفائدة-وخبيرة-اقتصاد-تتوقع

يتساءل عملاء البنك الأهلي المصري NBE عن رفع الفائدة المترقبة من اجتماع البنك المركزي المقرر عقده الخميس المقبلة، وهناك حالة من الجدل مثارة حول فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الادخار باعتبار البنك المحلي الأشهر والذي لديه شريحة جماهيرية كبيرة بالملايين يثقون في تعاملاتهم معه، وأهم مايبحثون عنه حاليًا مصير أسعار فوائد البنك الأهلي المصري على الشهادات.

فوائد البنك الأهلي المصري

تتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي الأول بأحد بنوك الاستثمار، ارتفاع فوائد البنك الأهلي المصري وغيره من البنوك بعد اجتماع البنك المركزي المصري، بنسبة فائدة تصل إلى 2% إضافية في المتوسط.

وأوضحت "دوس"، في تصريحات صحفية، أن معدلات التضخم في أبريل الماضي فاقت التوقعات والبالغة 12.3%؛ لتلقي بظلالها على الأسواق وارتفاع السلع والخدمات وفق بيانات البنك المركزي وتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومازال يتابع دوت الخليج تفاصيل فوائد البنك الأهلي المصري NBEعلى شهادات الادخار بعد رفع الفائدة الآخيرة التى أعلن عنها البنك المركزي الأمريكي، ومن المنتظر قرارات البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة