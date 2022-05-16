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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698127/الدوري-الإنجليزي-التاريخ-يرجح-كفة-أرسنال-أمام-نيوكاسل-قبل-موقعة-الليلة

تستكمل اليوم الأثنين مباريات الجولة السابعة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أرسنال ونيوكاسل على ملعب الأخير باستاد سانت جيمس بارك. مبارايات أرسنال ونيو كاسل تحمل تاريخًا طويلًا إذ بدأت قبل ما يزيد عن قرن من الزمان، وتحديدًا في الحادي والثلاثين من مارس عام 1906، وخسرها الجانرز بهدفين دون رد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ المواجهات

واصطدم الفريقين في بطولة الدوري 166 مرة، حقق الأرسنال الفوز في 72 مباراة، وانتصر نيوكاسل في 59 مواجهة، فيما حسم التعادل نتيجة 35 لقاء.

الجدير بالذكر، أن فريق نيوكاسل لم يحقق الفوز في أخر 10 مباريات أمام أرسنال إلا في مواجهة واحدة، بينما فاز الجانرز في 9 مواجهات.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس في سلم ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 43 نقطة.

نتيجة أرسنال ضد ليفربول حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ستاد "الإمارات"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبدأ أرسنال المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى ليفربول في أكثر من كرة، ولكن تألق أليسون بيكر وأنقذ شباكه وحافظ على نظافتها.

أرسنال ضد ليفربول حتى بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بتصويبة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أرسنال، ثم دخل بعدها محمد صلاح وقام بتغيير الأداء الهجومي للريدز، وسجل الفريق الهدف الثاني عن طريق فيرمنيو بعد جملة بين خط هجوم ليفربول شارك فيها محمد صلاح بالدقيقة 62.

ولم يستطيع أرسنال في العودة للمباراة ليفوز ليفربول بثنائية، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 69 في المركز الثاني وأصبح على بعد نقطة واحده من مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 51 بالمركز الرابع. تشكيل أرسنال أمام ليفربول: حراسة المرمى: رامسدال. خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني. خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، أوديجارد. خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.