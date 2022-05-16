انت الان تتابع تفاصيل خبر مناقشات واسعة حول ارتداء لباس البحر البوركيني..وسياحة الشيوخ تحذر من التمييز بين المواطنين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698125/مناقشات-واسعة-حول-ارتداء-لباس-البحر-البوركينيوسياحة-الشيوخ- تحذر-من-التمييز-بين-المواطنين

قررت لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة ، متابعة ملف "البوركيني"وهو لباس البحر المخصص للسيدات على مدار الصيف ،والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشأت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة .

دوت الخليج

مناقشات واسعة حول ارتداء لباس البحر "البوركيني"

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، اجتماعها اليوم، لمناقشة ، أزمة منع ارتداء رداء البحر "البوركيني"داخل القري السياحية، فى ضوء الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي .

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ أن قضية "البوركيني"وهو لباس البحر للسيدات تعد من القضايا المهمة والمثارة طول الوقت لاسيما مع أثارة المشكلة بين الحين والأخر .

وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم :أنه من الضرورى الحفاظ على الاشتراطات الصحية والبيئية فى الخامة المصنوع منها البوركيني ".وأستطرد قائلا:أن الأصل هو السماح لكل مواطن بارتداء مايريده ،شريطة العراه

وشدد الدكتور محمود مسلم على ضرورة احترام الأعراف والتقاليد ،مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية وتوضيحها للعميل من خلال المنشأة الفندقية

وشدد مسلم على أن المبدأ الاصيل هو السماح لكل الناس بارتداء ما يريدون والمعيار الذى ينبغي التأكيد عليه هو المعيار الصحي والبيئي دون التأثير على السياحة.

و قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة مشكلة البوركيني تظهر من وقت لاخر و ان كلام بعض القرى السياحية يضعوا شروط للحفاظ على طابع و شكل محدد للقرية ، مضيفة " نتابع الشكاوي و لا يتم رفض عميل بسبب الملابس او ملابس الغوص .

و عقب النائب محمد مسلم رئيس لجنة السياحة و الاثار بمجلس الشيوخ قائلا " نوصي بنشر الارشادات والاشتراطات ليلتزم المواطنين بها و ليعلموا حقوقهم و واجباتهم و اضاف " تم ابلاغنا ان هناك منشور يتم تعميه على الجميع و سنتابع الموضوع بالتنسيق مع وزارة السياحة و تابع " سنراقب الامر خلال فترة الاجازة الصيفية ".

أكد النائب أحمد قناوي تكرار أزمة البوركيني في بداية الموسم السياحي المصري، مؤكدا ضرورة الوصول لقواعد تمتع تجدد الخلافات.

وقال إن البوركيني ظهر في دولة غير مسلمة وظاهرة عالمية، الأمر ليس بعد ديني ولكن قواعد منظمة تمنع الكلام والجدل.

وشدد النائب أحمد قناوي على ضرورة وضع قواعد محددة من قبل المنشأت السياحية، تصدر عن وزارة السياحة بشأن لباس البحر للنساء والرجال بدء من الخامات والتفاصيل الخاصة به وأنماط صور.

وقال: أن البوركيني معمم استخدامه في ١٤٠ دولة فقط وممنوع في فرنسا والمانيا في حال ارتداء "الإيشارب".

أكد النائب يحيى الفخراني عضو اللجنة إن المايوه البوركيني مخجل أكثر من المايوه الطبيعي لانه ملتصق بالجسم أكثر،و لا ندخل في الجدل الديني نحن بلد ترغب في تشجيع السياحة.

وأستطرد قائلا " زوجتي خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدا"

وأشارت النائبة سها سعيد، وكيل اللجنة إلى عدم وجود علاقة بين البوركيني والدين . و طالبت النائبة سها سعيد بضرورة توحيد لائحة تتعلق بقائمة ألوان وخامات ملائمة للضوابط الصحية والبيئية من ماركات موحدة

وأكد النائب طارق تهامي، عضو اللجنة إن كل شخص حر يتردي ما يريد وسأل عن سلطة وزارة السياحة في تحديد القواعد.

أكدت الدكتورة سهير عبد السلام عضو اللجنة ،إن حرية الفرد في ارتداء ما يريد لا يضر أحد. وقالت : أن المنع في المجتمعات العربية والإسلامية أمر غير مقبول

وأكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، أن كل الإجراءات التي تتبعها وزارة السياحة لا تخرج عما تم مناقشته في اجتماع اللجنة ، لافتا إلى أن مشكلة للبوركيني قائمة منذ عام ٢٠١٥ او قبلها بسنوات قليلة وقال عامر إن الوزارة عممت بعض القواعد على المنشأت الفندقية و اضاف " طالما ان خامة البوركيني من نفس خامة المايوه لا يمكن منع سيدة من نزول حمامات السباحة لكن البحر لا يوجد ضوابط لملابسه ونزوله وحمامات السباحة لها معايير خاصة تتعلق بالصحة".

وأكد تعميم منشورات لمنع أي تمييز بين النزلاء، بالإضافة القانون الذي يمنع التمييز، واوضح وجود حلول تتضمن تخصيص حمام سباحة للسيدات او مرتديات البوركيني، لافتا إلى أن هذه حالات محددة في فندقين في العين السخنة وتلقت تعليمات مشددة بعدم التمييز

ونوه عامر إلى مشكلة ارتداء البعض ملابس قطنية تحت البوركيني، مؤكدا ان هذه اشتراطات صحية لابد من مراعاتها.