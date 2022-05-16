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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - 698124 /698124/فوائد-بنك-مصر-على-شهادات-الإدخار-2022-قبل-اجتماع-المركزي-الحاسم 04:08 م - الإثنين 16 مايو 2022 يتساءل الملايين عن فوائد بنك مصر على شهادات الإدخار 2022 خاصة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي "الفيدرالي الأميركي" برفع الفائدة والتى من المؤكد أن تلقي بظلالها على الوضع المحلي، فتؤثر على أسعار فوائد بنك مصر على شهات الإدخار لاسيما أن البنك المركزي المصر من المنتظر اجتماعه الخميس المقبل 19 مايو الجاري رفع أسعار الفائدة على البنوك. فوائد بنك مصر على الشهادات في هذا الصدد، يرصد دوت الخليج فوائد بنك مصر على شهادات الإدخار 2022 بعدد 9 شهادات متوفرة في بنك مصر ومختلفة حسب العائد والحد الأدني للشراء ومدتها. شهادة طلعت حرب الجديدة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

مدة الشهادة: سنة.

سعر العائد: 18%.

دورية صرف العائد: شهري.

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء. شهادة القمة الثلاثية الثابتة مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

الفائدة: 11% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: شهريًا. شهادة القمة الثلاثية المتغيرة مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

الفائدة: 9.5% سنويًا.

دورية صرف العائد: ربع سنوي. الشهادة الخماسية الثابتة بعائد شهري مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه.

الفائدة ودوريات الصرف: 9% سنويًا.

دورية الصرف: يصرف شهريًا. الشهادة الخماسية الثابتة بعائد سنوي مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

العائد: 9.5% سنويًا.

دورية الصرف: يصرف سنوي. الشهادة السباعية الثابتة مدة الشهادة: 7 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهًا.

الفائدة: 9.75% سنويًا.

دورية الصرف: تصرف شهريًا. شهادة أمان المصريين عائد يصل إلى 13% سنويًا، وتأتي تفاصيل الشهادة في النقاط التالية:

تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه. شهادة الاختيار الخماسية التراكمية الفائدة: 8% ثابتة سنويًا.

دورية الصرف: تراكمية.

المدة: 5 سنوات.

الحد الأدنى لربط الشهادة: 681 جنيهًا. شهادة الاختيار العشرية التراكمية الفائدة: 8.25%.

دورية الصرف: تراكمية.

المدة: 10 سنوات.

الحد الأدنى لربط الشهادة: 453 جنيهًا. تابع موقع دوت الخليج علي

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