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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698123/حـ-ـريق-ضخم-يلتهم-9-منازل-وعصارة-قصب-في-نجع-حمادي

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، اليوم الاثنين، على حريق هائل نشب في عصارة قصب و 9 منازل بنجع حمادي.

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تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق في عصارة قصب و 9 منازل ملاصقة، بقرية نجع جودة التابعة لقرية أولاد نجم الحفناوية بنجع حمادي.

القيادات الأمنية والتنفيذية

وانتقل اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى موقع الحريق، لمتابعة الموقف، واطمأنوا على عدم وقوع إصابات بين المواطنين.

قوات الحماية المدنية

وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء الديب محمد، من السيطرة على الحريق ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.