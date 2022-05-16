انت الان تتابع تفاصيل خبر علاء عابد ووفد برلماني : يقدمون واجب العزاء بسفارة الإمارات بالقاهرة في وفاة الشيخ خليفه بن زايد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698122/علاء-عابد-ووفد-برلماني--يقدمون-واجب-العزاء-بسفارة-الإمارات-بالقاهرة-في-وفاة-الشيخ-خليفه-بن-زايد

قدم النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ : ضم كلا من النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية والنائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ، والمهندس يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو البرلمان العربي واللواء يحي عيسوي وكيل اللحنه التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم ، واجب العزاء للسيدة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .

دوت الخليج

وفد برلماني : يعزي سفيرة الامارات بالقاهرة في وفاة الشيخ خليفه بن زايد

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العرب ، أننا فقدنا رجل حكيم عاش حياته من أجل خدمة وطنه وقضايا أمتنا العربية وكان خير خلف لخير سلف ، فوالده حكيم العرب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان وطنيا مخلصا حتى النخاع وويشهد الله علي حبه للعرب والمصريين خاصة وقد أحبة المصريين جميعا .

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن سمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان /سيستكمل مسيرة العطاء والبناء والتنمية والتقدم والنمو والإزدهار لدوله وشعب الإمارات الشقيق ولامتنا العربية . وتقدم النائب علاء عابد ، والوفد البرلماني بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، ويلهم ذويه وكافة محبيه الصبر والسلوان .