- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر علاء عابد ووفد برلماني : يقدمون واجب العزاء بسفارة الإمارات بالقاهرة في وفاة الشيخ خليفه بن زايد حصرياً على موقعنا
القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698122/علاء-عابد-ووفد-برلماني--يقدمون-واجب-العزاء-بسفارة-الإمارات-بالقاهرة-في-وفاة-الشيخ-خليفه-بن-زايد
قدم النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ : ضم كلا من النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية والنائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ، والمهندس يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو البرلمان العربي واللواء يحي عيسوي وكيل اللحنه التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم ، واجب العزاء للسيدة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .
دوت الخليج
وفد برلماني : يعزي سفيرة الامارات بالقاهرة في وفاة الشيخ خليفه بن زايد
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العرب ، أننا فقدنا رجل حكيم عاش حياته من أجل خدمة وطنه وقضايا أمتنا العربية وكان خير خلف لخير سلف ، فوالده حكيم العرب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان وطنيا مخلصا حتى النخاع وويشهد الله علي حبه للعرب والمصريين خاصة وقد أحبة المصريين جميعا .
وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن سمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان /سيستكمل مسيرة العطاء والبناء والتنمية والتقدم والنمو والإزدهار لدوله وشعب الإمارات الشقيق ولامتنا العربية . وتقدم النائب علاء عابد ، والوفد البرلماني بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، ويلهم ذويه وكافة محبيه الصبر والسلوان .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء عابد ووفد برلماني : يقدمون واجب العزاء بسفارة الإمارات بالقاهرة في وفاة الشيخ خليفه بن زايد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.