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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698119/محمد-فريدنائب-التنسيقية--ريادة-الأعمال-لا-تزدهر-إلا-في-مناخ-من-الحرية-الاقتصادية

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا أن تزدهر ريادة الاعمال إلا في مناخ من الحرية الاقتصادية والنظر لترتيب مصر في مؤشرات الحرية الاقتصادية سنجده متدني جدا .

دوت الخليج

محمد فريد"نائب التنسيقية" : ريادة الأعمال لا تزدهر إلا في مناخ من الحرية الاقتصادية

وأضاف فريد، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أنه بالنظر لمركز مصر في مؤشر الابتكار العالمي سنجده ١١٤ بينما في المؤشر الداخلي للبيئة التنظيمية ١٢٤ وهو انعكاس لتعقد البنية التنظيمية وتحولها من التنظيم للتقيد بجانب ذلك فإن هناك العديد من القوانين الغير مفعلة والتي تؤدي لتعطيل ريادة الاعمال أهمها قانون حماية البيانات الشخصية الذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الان منذ ٢٠٢٠، وقانون جرائم تقنية المعلومات الذي تشوبه مشاكل في الصياغة، وضعف حقوق الملكية الفكرية وعدم توقيع مصر على الاتفاقيات الخاصة بها.

وتابع :" وجود عدة جهات تنظيمية ورقابية تختلف في تبعيتها يزيد من التقييد و التعقيد لرواد الاعمال

علي صعيد البنية التحتية فأن مصر تحتل المركز ٧٤ في مؤشر شمول الانترنت و ال٨٣ في سرعة الانترنت و ال٩٢ في حودة البنية التحتية التكنولوجي ولسنا وحدنا في العالم وإذا أردنا أن نكون بلد جاذب لريادة علينا على حل هذه المشاكل وأود أن اعرف خطة الحكومة في كيفية العمل على خل هذه الاشكاليات".