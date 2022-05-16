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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698115/أكمل-نجاتىنائب-التنسيقية-الإستثمار-فى-قطاع-الإتصالات-هو-المستقبل-الحقيقي

أكد النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الإستثمار فى الإتصالات هو المستقبل، منتقدا عدم الربط والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الإتصالات ومراكز الإبداع والابتكار التكنولوجية.

أكمل نجاتى"نائب التنسيقية": الإستثمار فى قطاع الإتصالات هو المستقبل الحقيقي

وأضاف " نجاتى" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفى وعدد عشرون عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول:" مراكز الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، ومركز الإبداع التكنولوجى على سبيل المثال للأسف الشديد لا ترتبط برامجه بالسوق حاليا. وتساءل "نجاتى":" أين الحكومة من احتضان الشباب الذين لديهم طاقات إبداعية تكنولوجية".

وقال :" للأسف الشديد عدم احتضان الشباب أصحاب الإبداع أدى إلى هجرة رواد الأعمال والمبدعين الى الخارج" وتساءل أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن خطة وزارة الإتصالات فى مجال الذكاء الإصطناعى. وتابع :" إذا أرادت الوزارة أن ترد علي الأسئلة فيكون ذلك بالأرقام ".