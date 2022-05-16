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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698114/المستشار-مرتضي-منصور-رئيس-نادي-الزمالك-يهنئ-الشعب-الإماراتي-بتولي-سمو-الشيخ-محمد-بن-زايد-رئاسة-الدولة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عبر حسابة الرسمي"فيس بوك": يهنئ الشعب الإماراتي الشقيق بتولي سمو الشيخ محمد بن زايد رئاسة دولة الإمارات المتحدة ليستكمل مسيرة والده سمو الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله في العطاء والبناء لدولة عظيمة شقيقة لوطني مصر إمارات الكرم والصدق .

هنيئا لشعب الإمارات بسمو الشيخ محمد بن زايد هذا الرجل الذي يعتبر نموذج في الشجاعة والإخلاص والتفاني لوطنه ولأمته العربية والإسلامية .

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.