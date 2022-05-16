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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698113/لاعب-الأهلي-السابق-يحتفل-بذكرى-الـ6-1-على-طريقته-الخاصة

يحل اليوم السادس عشر من مايو الذكرى الـ 20 لمباراة القمة التاريخية بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بسداسية مقابل هدف موقعة عام 2002 التي كان بطلها الأول الدولي المصري خالد بيبو بتسجيله رباعية للأهلي "سوبر هاتريك"، وعزز معه النتيجة رضا شحاتة ووائل جمعة بهدفين أخرين، بينما أحرز هدف الزمالك الوحيد حسام حسن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص وائل رياض لاعب الأهلي الأسبق والمدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي الحالي، على الاحتفال بذكرى الفوز على الزمالك بسداسية. ونشر وائل رياض عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور برفقة خالد بيبو: "وكتب: ١٦-٥-٢٠٠٢ ، يعني من عشرين سنة بالتمام والكمال ٦-١ ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

مصير نجوم مباراة الـ6-1 خاض الأهلي تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه، المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضري – وائل جمعة – هادي خشبة – شادي محمد – حسام غالي – إبراهيم سعيد – جيلبرتو – سيد عبدالحفيظ – رضا شحاتة – خالد بيبو – أحمد بلال. وفي الوقت ذاته.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عبدالمنصف – بشير التابعي طارق السيد – رضا سيكا – إبراهيم حسن – تامر عبدالحميد – محمد أبو العلا – حازم إمام – محمد عبدالواحد – جمال حمزة – حسام حسن. تسببت المباراة في زيادة شهرة عدد من نجوم اللقاء، إذ يعيش عدد منهم على صداها كما أكد خالد بيبو في تصريح سابق: "أعيش على صدى مباراة الـ6-1"، بينما اندثر البعض الأخر، وكانت المباراة التاريخية سببًا في اختفاءه.

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وائل جمعة: يعمل كمحلل فني في شبكة قنوات بي إن سبورتس بعد فترة عمل مديرًا للكرة بمنتخب مصر بالجهاز الفني الذي أداره كارلوس كيروش.

هادي خشبة: توارة عنالأنظار بعد فترة عمل إدارة داخل أروق النادي الأهلي.

شادي محمد: يعمل كمقدم برامج رياضية.

حسام غالي: عضوًا لمجلس إدارة النادي الأهلي.

إبراهيم سعيد: محلل فني في القنوات الفضائية. جيلبرتو: مدربًا بالجهاز الفني لفريق برو أتليتكو الأنجولي. رضا شحاتة: مديرًا فنيًا لفريق الجونة قبل رحيله منذ أيام عن مهمة الفريق خالد بيبو: مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي احمد بلال: محلل فني لمباريات الدوري المصري بفضائية الأهلي.

أما نادي الزمالك، فيشهد وجود العنصر الوحيد الذي لا يزال لاعبًا داخل المستطيل، وهو محمد عبد المنصف الذي يشغل مركز حراسة المرمى بنادي الاتحاد السكندري. بشير التابعي: اختفى بشير التابعي عن الأنظار لكنه يعود على فترات في اللقاءات التلفزيونية لمناقشة ما يدور في أحداث الكرة. طارق السيد: محلل فني لمباريات الدوري المصري.

رضا سيكا: اختفى رضا سيكا عن الأنظار تمامًا، وبات ظهوره الإعلامي قليلًا، كما لم يعمل في مجال التدريب.

إبراهيم حسن: مديرًا للكرة بالأجهزة الفنية التي يقودها شقيقه، وأخرها الاتحاد السكندري. تامر عبد الحميد: محللًا لمباريات الدوري المصري محمد أبو العلا: مقدم برامج رياضية على فضائية الزمالك ومحلل فني لمباريات الدوري المصري.

حازم إمام: عضوًا بالاتحاد المصري لكرة القدم. محمد عبد الواحد: مدربًا عامًا سابقًا بالجهاز الفني لفريق وادي دجلة، قبل هبوطه للدرجة الأدنى. جمال حمزة: محللًا فنيًا لمباريات الدوري المصري. حسام حسن: مديرًا فنيًا لعدد من الأندية المصرية وأخرهم الاتحاد السكندري قبل الرحيل منذ أسابيع قليلة.