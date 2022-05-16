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وفد برلماني من حزب مستقبل وطن يقدم العزاء للسفيرة مريم الكعبي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد 

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698111/وفد-برلماني-من-حزب-مستقبل-وطن-يقدم-العزاء-للسفيرة-مريم-الكعبي-في-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، برفقة وفد من حزب مستقبل وطن، في تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الإمارات سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

دوت الخليج

وقدم الوفد واجب العزاء إلى السفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.

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وضم الوفد البرلماني، النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، والمهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب يسري المغازي رئيس لجنه الشؤون العربية.

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كما ضم الوفد، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، واللواء يحي العيسوي وكيل التشريعية وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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