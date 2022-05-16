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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698126/إطلاق-مبادرة-أبطال-الأمل-لدعم-ذوي-الاحتياجات-الخاصة

أسست طالبة فى كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل شيرين عمرو، والشاعر عبدالرحمن الديب، والشاعر عبد الرحمن أحمد من ذوى الاحتياجات الخاصة مبادرة تسمى «أبطال الأمل» لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة «خاصة الصم»، وتم تقديمها لوزارة الشباب والرياضة، بعد عرضها على الدكتور أشرف صبحى نائبة مجلس الشعب دكتور هند حازم اللذان اعجبا بها.

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