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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698117/مدبولي-يتابع-مع-محافظ-جنوب-سيناء-مشروعات-تطوير-مدينة-شرم-الشيخ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تطوير مدينة شرم الشيخ

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتماشيا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء"، استكمالا للنهج الذي تتبناه الدولة في الوقت الحالي لتبني كافة السبل الداعمة نحو توسيع مفهوم الاستدامة وخفض الانبعاثات الضارة.

ووجه بتنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة، وفقًا للمعايير والمواصفات المتبعة، وأن يتم متابعة تنفيذ الصيانة لمشروعات الطرق بشكل دوري؛ للحفاظ عليها واستدامتها.

استعدادات استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ

و استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددًا من النقاط المتعلقة بالاستعدادات التي تجرى لاستضافة مؤتمر قمة المناخ، وكذا مشروعات التطوير الجارية لتطوير مدينة شرم الشيخ، وفي هذا الإطار سرد المحافظ معدلات تنفيذ المشروعات حاليا بمدينة شرم الشيخ، والتي تتضمن الحديقة المركزية، وتطوير مدخل المدينة من المطار (ميدان السلام والصداقة)، بالإضافة إلى تطوير مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، ومحطة كهرباء مجلس المدينة، وتأثيث المبنى، والتي تصل معدلات التنفيذ بها إلى نسب متقدمة، بجانب مشروع تطوير طريق السلام ( من بوابة شرم الشيخ وحتى دوران نبق).

كما ناقش معدلات تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدولي (شرم/ نبق)، والذي تم الانتهاء منه، وجار التنسيق بشأن أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءته بشكل دوريّ، فضلا عن الانتهاء من الطريق الدائري بشرم الشيخ، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق والكباري العلوية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجار استكمال أعمال الإنارة والطبقة السطحية، وأعمال تنسيق الموقع العام، كما تم رفع كفاءة بعض المنشآت التابعة لوزارات الكهرباء ( محطات محولات الكهرباء)، والبترول (محطات وقود وغاز) والإسكان (محطات مياه وصرف صحي، وخزانات استراتيجية)، والنقل.

تفعيل الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ

وتابع رئيس الوزراء موقف تنفيذ المشروعات الأخرى والمتمثلة في تفعيل الهوية البصرية بالمدينة، بالإضافة إلى مشروعات قطاع السفاري وتشمل منصة مضمار الهجن، والعزب، والقرية التراثية، وشبكة الطرق، فضلا عن مشروعات الطاقة الشمسية، ومحطات شحن الكهرباء، إلى جانب مشروعات النقل صديقة البيئة، والتي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة النقل، ومنظومة النظافة ونقل وتجميع القمامة بالتعاون مع وزارة البيئة.

و تطرق اللواء خالد فودة، لعرض مشاركته، على رأس وفد من خبراء السياحة والاستثمار، في معرض سوق السفر العربي 2022، الذي تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تفقد الجناح المصري بالمعرض، وقام بمعاينة إحدى السيارات التي تعمل بالكهرباء وهي صناعة إماراتية؛ وذلك من أجل إمكانية تشغيلها كبديل لسيارات التاكسي؛ في إطار الاستعداد لقمة المناخ بالمدينة.

وأوضح أنه اجتمع، خلال تواجده بمعرض سوق السفر العربي بممثلي كبرى الشركات السياحية، وكبار الكتاب السياحيين والإعلاميين المشاركين بالمعرض؛ للترويج لمدينة شرم الشيخ، وغيرها من المناطق السياحية بالمحافظة، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الفرنسية على تسيير رحلة سياحية أسبوعيا من باريس إلى شرم الشيخ، اعتبارا من يوليو المقبل.

وفي إطار حديثه عن المعرض، أكد محافظ جنوب سيناء أن هذا المعرض يعد فرصة لمضاعفة السياحة العربية بمنتجعات جنوب سيناء، وخاصة أن هذه المنتجعات، وخاصة في مدينة شرم الشيخ، أصبحت تضاهي المنتجعات العالمية بفضل ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية عديدة.