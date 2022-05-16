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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /698108/الآن-رابط-البوابة-الإلكترونية-لوزارة-التموين-لتحديث-البطاقة-التموينية-2022

ناشدت وزارة التموين، المواطنين، بضرورة تحديث بيانات البطاقة التموينية، وتسجيل رقم الهاتف الخاص بهم على بطاقة التموين على الموقع الإلكتروني لوزارة التموين؛ لتجنب وقف البطاقة التموينية الخاصة بهم، ضمن خطة الحكومة لتنقية المنظومة التموينية، وحذف أصحاب الأجور المرتفعة ومالكي السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث.

مد فترة تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية

وأصدر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قرارًا بمدة فترة تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية لمن أرسلت لهم رسالة على بون صرف الخبز، حتى يوم 30 - 6 -2022، تيسيرًا على المواطنين ومنع التكدس أمام مكاتب التموين.

وأوضح الوزير أن خطة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، تأتي لتسهيل التعامل مع المواطن في الدعم المقدم له، وتحديث بيانات المستفدين من الدعم والذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التموين 2022

وأتاحت وزارة التموين، للمواطنين، رابط البوابة الإلكترونية لتحديث بيانات البطاقة التموينية موقع دعم مصر؛ لتحديث بياناتهم وإضافة أرقام هواتفهم، شرط أن يكون الهاتف مسجلًا باسم صاحب البطاقة التموينية في إحدى شركات الاتصال الـ3 منذ 3 أشهر على الأقل، كذلك التأكد من أن البطاقة التموينية مفعلة ونشطة على قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم التمويني، لضمان تحديث البيانات بشكل سليم على البوابة الإلكترونية لوزارة التموين.

وللدخول على رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التموين لتحديث بيانات البطاقات التموينية اضغط على دعم مصر

خطوات التسجيل على رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التموين لتحديث بيانات البطاقة التموينية على موقع دعم مصر:

وحددت الوزارة عدة خطوات لإتمام عملية تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية لعام 2022، والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التموين موقع دعم مصر من هـــنـــا.

2- اختيار زر الخدمات التموينية المتاحة.

3- اختيار تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري.

4 –كتابة رقم هاتفك في الخانة الفارغة التي ستظهر لك.

5- اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف.

6- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

تغيير رقم الهاتف على بطاقة التموين

واتاحت الوزارة من خلال رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التموين على موقع دعم مصر، خدمة تغيير رقم الهاتف لصاحب البطاقة التموينية، مجانًا، عن طريق:

- الدخول لرابط البوابة الإلكترونية لوزارة التموين واختيار صفحة التعديلات من هــنـــا

- إدخال رقم البطاقة التموينية على موقع دعم مصر

- استلام الرقم السري.

- ثم تقوم بتغيير رقم الهاتف المحمول وتحديث البيانات.

7- إدخال رقم بطاقة التموين المراد تسجيلها والتأكد من كتابة الـ12رقم.

8- اختيار زر إرسال الرقم السري.

9- التأكد من إنهاء كافة الخطوات بشكل سليم.