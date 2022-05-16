ظهرت الان.. نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

انتهى طلاب المراحل الابتدائية جميعها من آداء امتحاناتهم للترم الثاني لعام 2022 حيث انهى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي آداء امتحاناتهم في جميع المواد وبدأت اجازة نهاية العام الدراسي وبدأ اولياء الأمور والطلاب في الاستعداد لظهور نتائجهم في اي وقت منذ لحظة انهاء الامتحان.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022

توالى ظهور نتائج طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في العديد من المحافظات تباعاً خلال الساعات الماضية وسارعت الصفحات والمواقع في وسائل التواصل الاجتماعي الى عرض النتائج واذاعة الدرجات وتهنئة الناجحين.

كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الصفوف الابتدائية لعام 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج أبناء الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي عن طريق موقع البوابة الالكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الى صفحة البوابة الالكترونية من هنا.

توجه الى القائمة الرئيسية اعلى الشاشة.

من الخيارات المعروضة اختر لوحة الخدمات.

تظهر لك عدة خيارات اختر منها خدمات التعليم الاساسي .

يظهر لك سهم يخرج منه عدة خيارات جديدة اختر منها نتائج سنوات النقل.

قم بالضغط على هذا الخيار لتنتقل لصفحة جديدة بها عدة عنواين كبيرة.

قم باختيار عنوان نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

قم بالدخول الى الصفحة الجديدة وانتظر بضغ ثواني لاتمام عملبة التحميل.

الان قم بمليء الخانات المطلوبة بتفاصيل معلومات الطالب لاتمام عملية الكشف عن النتيجة.

يطلب منك الموقع معرفة المرحلة التعليمية للطالب وتحديد تاريخ السنة الدراسية وتحديد الفصل الدراسي الحالي.

كما يطالب الموقع بادخال الرقم القومي للطالب.

بعد ادخال كافة البيانات قم بالضغط على مستطيل عرض النتيجة ليظهر لك نتيجة الطالب.

امتحانات المراحل التعليمية الاساسية في مصر

يذكر انه قد تم الانتهاء من اجراء كافة الامتحانات لكافة المراحل التعليمية الاساسية في مصر، بينما لا تزال امتحانات الشهادة الاعدادية مستمرة في كافة المحافظات، وكذلك لاتزال امتحانات المراحل الثانوية مستمرة، أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة فلم تبدأ بعد ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية في شهر يونيو المقبل وتنتهي في شهر يوليو لعام 2022 وتم اعتماد الشكل النهائي لجدول الامتحانات ونشره رسمياً.