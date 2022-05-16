تفاصيل القبض على "قمر الوكالة"بعد تضرر الفتيات من منتجات التجميل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام إحدى الفتيات "قمر الوكالة"، بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات.

بالفحص، أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها (إحدى الفتيات- مقيمة بمنطقة إمبابة بالجيزة)، عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من استهداف المذكورة، وأمكن ضبطها وبحوزتها (كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.